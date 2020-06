Gragnano. Anche i fuochisti delle feste cancellati dal Coronavirus. “Abbiamo illuminato il cielo a festa durante i giorni delle più importanti ricorrenze. Adesso chiediamo a tutti di accendere una luce su di noi e sulle nostre famiglie. Siamo stati dimenticati da uno Stato troppo distratto che non ha tenuto affatto conto della nostra categoria. Ma anche noi esistiamo, e proviamo a resistere. Ma ci riusciremo ancora per poco”. Come scrive Metropolis, ad aspettare sul fronte c’è anche l’esercito dei lavoratori pirotecnici, capitanato da Carmine Di Ruocco, uno degli storici fuochisti dei Lattari, che ha deciso di portare avanti la protesta pacifica di un gruppo oramai senza lavoro, perché in ogni tipo di festa, processione religiosa o ricorrenza potrà essere esploso alcun fuoco d’artificio. “Siamo invisibili, è un dato di fatto – dice Di Ruocco – Eppure talvolta il nostro lavoro è atteso dalla gente per un anno intero. Per i fedeli a fine processione o per i visitatori durante un evento pubblico. Noi siamo quelli che rischiano la vita, nel vero senso del termine, e pur essendo coscienti di tale pericolo siamo soddisfatti solo quando riusciamo a valorizzare, con i nostri spettacoli pirotecnici, un momento della vita di ognuno. Di solito i fuochi d’artificio si ammirano rivolgendo lo sguardo verso lo Zenith, per godere delle forme e dei colori offerti da tale spettacolo che affascina sempre i presenti. A tutti, ora, chiediamo di abbassare quello sguardo e portarlo all’altezza dei nostri occhi. A questa altezza corrisponde il mondo di quegli artigiani diventati invisibili e, oggi, non più utili”. Infatti, nonostante alcune attività, abbiano ricominciato in questa fase post lock down, seppur con disagi, a restare immobili sono proprio i fuochisti. “Nell’ultima fase di riapertura, mentre tutte le attività, persino quelle turistiche, sono riuscite a ripartire anche con tutte le problematiche di adeguamento non semplici ma di possibile realizzazione, la categoria dei pirotecnici, come al solito, è rimasta in un limbo senza via d’uscita”.