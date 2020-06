Giuseppe Mascolo il poeta dalle mille sfaccettature “L’Incanto di Positano”. Lo ritroviamo nella sua Angri di cui decanta con versi, lo ricordiamo a Ravello e Amalfi con ruoli politici e turistici di rilievo, rammentiamo gli occhi della figlia Lisa, prematuramente scomparsa, alla quale la Fondazione Ravello dedicò una scuola di formazione dei bei tempi andati, ora dimenticata da loro, ma non da noi di Positanonews. Qui sotto la poesia , nel link l’intervista

Questo il pensiero dedicato a Lisa oggi

A Lisa Mascolo Il profumo di pelle che emanavi dalla tua stanza delicato e raffinato metteva soggezione in me e mamma tua.Era naturale adorarti sentirsi con te accettare i tuoi gesti il tuo aver cura di tutte le cose che ti stavano attorno da te amate con quell’amore universale di cui eri capace.E cosi’ non era solo la bellezza indiscussa l’eleganza che portavi con te disarmante ma quella innata generosita’ che suscitava una ammirazione profonda.E cosi’in maniera lieve tormentata ti abbiamo tenuta a fianco in questa pandemia e in questi quattordici anni circa troppi per qualcuno per ricordarsene ieri per una madre che non vive che per te per un padre che aveva con te un rapporto speciale.Lisa Luisa e’un sentimento forte straziante e anche un Angelo che ti assiste e ti sta vicina nei momenti bui a donarti tutto il senso di gioia e di amore eterno.Illuminando la vita di mamma tua e di tutti quelli che ti vogliono ancora bene.

La riflessione sull’ultima opera “Angri romantica”

Angri Romantica e Creativa. Nota di regia.

Un libro divenuto recital, la scena madre, il crocifisso della Chiesa di Costantinopoli, il sagrato e un diario di viaggio, un percorso pieno di pathos emotivo in cui voci narranti fanno vivere un periodo straordinario, intenso, pieno di angoscia e di paura che forse ci ha riscoperti migliori. Eppure, ciascuno l’ha vissuto a modo suo. Nel caso dell’autore una solitudine dovuta all’assenza di sua figlia Lisa o alla mancanza di una persona cara che viveva a pochi metri di distanza. L’atmosfera vede l’Ouverture di quella musica che ha accompagnato il percorso quasi sottofondi quello di Charles Aznavour, quello di Mina, quello di Ezio Bosso. E infine l’Adagio di Albinoni. E tutto ciò mentre negli anni una fatica enorme per sublimare l’azione scenica e letteraria attraverso Villa Cimbrone e l’hotel Marmorata a Ravello e Naples in the World e tanti altri eventi a Napoli al Teatro Bellini e ad Angri, la città natale amata per una vita. E poi la città, e poi le preziosità della proprio città tra le più belle della provincia di Salerno e l’analogia con Amalfi e Minori. E giù di lì il Castello Doria, Via di Mezzo, L’Arte Catalana, il Chiostro Perris, la Certosa di San Giacomo e centrale per aver dato i natali all’autore: Ncopp ‘a Cappella. E le voci narranti lasciano un inno e un canto d’amore.