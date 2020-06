Giornata Mondiale dello Yoga nel Solstizio d’estate

Il 21 giugno è l’International Yoga Day 2020, la Giornata Internazionale dello Yoga. Una ricorrenza mondiale istituita ufficialmente dall’Onu nel 2014, in corrispondenza del solstizio d’estate (che però quest’anno cade il 20 giugno).

La Giornata Internazionale dello Yoga è stata istituita sulla spinta del governo indiano, in particolare dal suo premier, Narendra Modi. Con un discorso alla 69esima edizione dell’Assemblea delle Nazioni Unite, Modi ne aveva chiesto il riconoscimento ufficiale. Era settembre 2014. Tre mesi più tardi, l’11 dicembre 2014, la sua richiesta fu accolta e fu istituito lo Yoga Day. Da quel momento, oltre 170 paesi del mondo hanno promosso la risoluzione – tra cui anche gli USA, il Canada e la Cina -, mentre 175 nazioni hanno co-sponsorizzato l’iniziativa.

Perché una Giornata Internazionale dello Yoga?

Nel suo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2014, il premier indiano Modi pronunciò le seguenti parole a supporto della richiesta del suo governo di istituire una Giornata Internazionale dello yoga:

“Yoga embodies unity of mind and body; thought and action; restraint and fulfilment; harmony between man and nature; a holistic approach to health and well being,”

Che tradotto significa:

“Lo yoga significa unità di mente e corpo; pensiero e azione; dominio di sé e autorealizzazione; armonia tra uomo e natura; un approccio olistico tra salute e benessere”.

Lo yoga come disciplina di vita, che per i suoi benefici psicologici e spirituali è molto più di una mera attività fisica. Una pratica costante e regolare contribuisce a una riduzione di ansia e stress, al miglioramento dell’elasticità e della forza fisica, a una maggiore capacità di controllo di sé e delle proprie azioni. Lo yoga rende il corpo più forte e flessibile e calma la mente. A livelli differenti, lo yoga è praticabile da individui di tutte le età. Il che la rende una disciplina trasversale e adatta a tutti, capace quindi di contrastare l’inattività fisica, che è tra le principali cause di mortalità al mondo. Anche per questo le Nazioni Unite hanno voluto dedicare allo yoga una giornata internazionale.

Per l’influenza esercitata da questa pratica millenaria sulla storia dell’India e sull’evoluzione della sua società, nel 2016 l’UNESCO ha deciso di inserirla nella lista dei patrimoni dell’Umanità.

Perché il 21 giugno: la Giornata internazionale dello yoga e il solstizio d’estate

La scelta di dedicare il giorno più lungo dell’anno, il solstizio d’estate, alla pratica Yoga non è un caso: nella mitologia indiana, infatti, sembra che proprio il 21 giugno Shiva (che non è considerato un dio, bensì un Adi Yogi, il primo Yogi e Adi Guru, il primo Guru) abbia iniziato a trasmettere la disciplina dello Yoga ai suoi fedeli allievi e discepoli. Questo giorno, quindi, è ritenuto sacro perché riconducibile alla nascita della Scienza dello Yoga.

Secondo quanto scritto nei Veda – le antiche scritture indiane – venerare il sole e la luce, simboli d’immortalità, porta prosperità e salute al corpo e alla mente. E farlo quindi nel giorno del solstizio d’estate, la giornata con più ore di luce dell’anno e Festa del Sole e della Luce, è ancora più significativo.

Nello Yoga il sole ha un’importanza fondamentale: Surya Namaskar, ovvero la sequenza del saluto al sole, è comune a molte pratiche. Il sole, come detto, sorge molto presto e tramonta molto tardi nel giorno del solstizio d’estate. Ecco quindi un altro motivo della scelta del 21 giugno per celebrare lo Yoga.

Volendo andare ancora più a fondo nella ricerca delle ragioni che hanno portato alla scelta di questo giorno, si può anche dire che Dakshinayana, ovvero il Solstizio, è la porta che si apre verso la seconda metà dell’anno, un momento particolarmente favorevole per definire le proprie intenzioni, piantare i semi del cambiamento e purificare il corpo.

LEGGI ANCHE: Solstizio d’estate 2020: il 20 giugno è il giorno più lungo dell’anno

Yoga, dal sanscrito “unire”

La parola yoga deriva dal sanscrito e significa “unire”. Unione tra corpo e mente attraverso il respiro, il gesto che dà e mantiene gli esseri in vita. E ancora, fusione tra coscienza individuale e universale, umanità e natura.

Nel logo dello Yoga Day, Giornata Internazionale dello Yoga, sono presenti le mani congiunte, che simboleggiano l’unione tra corpo e mente, insieme con altri elementi: le foglie marroni rappresentano la terra, quelle verdi la natura, quelle blu l’acqua e l’aura luminosa il sole, la fonte di energia e vita che si festeggia proprio il giorno del solstizio d’estate.

La stessa energia vitale, il prana, che viene incanalata praticando yoga, lavorando sui chakra (i centri energetici del corpo), attraverso le asanas (le posture), e il pranayama (la respirazione).

Giornata internazionale dello yoga 2020: Yoga at Home e Yoga with Family

La pandemia di COVID-19 non ha fermato lo yoga. Al contrario, ne ha fatto un potente strumento per affrontare lo stress legato al momento di incertezza e di isolamento vissuto nei mesi di quarantena. E mentre le misure di allontanamento sociale hanno imposto la temporanea chiusura di molti gli studi yoga e altri spazi comuni, i praticanti di tutto il mondo si sono rivolti alla pratica domestica e alle risorse di yoga online.

Nasce da qui l’idea di dedicare la sesta Giornata internazionale dello Yoga 2020 allo Yoga a Casa e allo Yoga con la famiglia.

Yoga Day 2020 in Italia, gli appuntamenti e le lezioni gratuite (online o in presenza)

Tranne poche eccezioni, la sesta edizione dell’International Yoga Day 2020 si celebra online. Ecco alcuni appuntamenti – virtuali e reali – da non perdere.

Il centro Integral Yoga di Milano propone due appuntamenti nel corso della stessa giornata: alle ore 11.00 si comincia con “Cuore Aperto”, una lezione di Hatha yoga guidata dalla stessa Paola Faini; e alle ore 19.00, la classe “Respiro e Silenzio” di Pranayama e Meditazione guidata da Claudio Marzona. Per celebrare, come dice Paola Faini, una delle sue fondatrici del centro yoga, «quell’unione che già esiste, ma che è meraviglioso ricordare, riconoscere e condividere tutti insieme, tanto più considerate le difficoltà di questo periodo nel quale stringersi attorno alla pratica e alla meditazione può aiutare a restare stabili, centrati e resilienti».

Come partecipare: entrambe le lezioni sono gratuite, accessibili a tutti dal sito internet integralyoga.it e sul canale YouTube del centro (Integral yoga Italia).

Il centro di ashtanga yoga Om Shanti Yoga Studio di Milano propone una pratica dedicata alla luna. «Come da tradizione nel giorno di luna vuota la pratica tradizionale dell’ashtanga si ferma, soprattutto per chi in questo periodo sta praticando tutti i giorni», spiega Annelise Disnan, fondatrice del centro. E aggiunge: «il mio invito per lo Yoga Day del 21 giugno 2020 è di sostituire la consueta pratica ashtanga con una pratica dedicata alla luna, che permetta di riprendere un ritmo respiratorio lento e stabile. Una pratica non affaticante, che alleggerisce e drena il sistema dolcemente e calma la mente e il sistema neurale».

L’appuntamento con la special class di pratica alla luna è domenica alle ore 9.15. La pratica sarà anticipata da una breve, ma potente, meditazione (moon meditation).

Come partecipare: la classe è aperta a tutti con collegamento via zoom dal sito omshantiyogastudio.it. Info e prenotazioni: info@omshantiyogastudio.it – cell. 3358363922. Costo di partecipazione 10 € (special Price International Yoga Day).

Il centro milanese Rama Yoga propone una speciale lezione gratuita di Bhakti Yoga condotta da Elena Rizzo. Il Bhakti Yoga è lo yoga della devozione, dell’apertura del cuore. Questa pratica consiste principalmente nel Kirtan: il canto dei mantra. Mantra è un termine sanscrito che significa “strumento per trascendere la mente”. La ripetizione dei mantra porta a un profondo stato meditativo, che permette di controllare il respiro e calmare la mente. In questo stato, il cuore si apre, risvegliando un senso di forte connessione e amore verso ogni essere vivente. Attraverso il canto gli individui riconoscono il proprio Guru Interiore e si connettono con la propria essenza infinita.

Questa pratica, insieme con le Asana (posizioni dello Yoga) risveglia la gioia, bilancia e armonizza i canali energetici, rafforza Manipura, Anahata e Vishuddha Chakra. Sarà possibile partecipare alla classe sia fisicamente, nel centro Rama Yoga di Porta Venezia a Milano (nel pieno rispetto delle norme anti-Covid 19), sia in streaming.

Come partecipare: L’appuntamento è per domenica 21 dalle ore 18.00 alle 19.30 con prenotazione tramite Mindbody.

La scuola BaliYoga.it propone , per il sesto anno consecutivo, un incontro “reale”, che si svolgerà all’aperto, con tutte le procedure di sicurezza anti-Covid (ingresso a numero limitato, su prenotazione, per garantire il giusto distanziamento e il piacere di praticare in libertà e totale sicurezza).

Appuntamento alle ore 9.00 nel Giardino delle Sculture Triennale di Milano (Viale Emilio Alemagna, 6) per praticare 108 Saluti al Sole. Perché 108? Nella tradizione yoga immergersi nelle 108 ripetizioni di surya (sole) e namaskar (saluto) produce una vera trasformazione per il corpo e per la mente. Tanto più se la pratica avviene nel giorno di maggiore rigenerazione cosmica com’è il Solstizio d’Estate. 108 è considerato un numero sacro: i mala – rosari tibetani – sono formati da 108 grani; la distanza del sole e della luna dalla terra è 108 volte il loro diametro; 108 sono i Pitha – centri sacri – sparsi in India; e 108 sono anche le qualità del Buddha. Per questo nel giorno della Festa del Sole tradizione vuole che si offrano alla Madre Terra e al mondo 108 Saluti al Sole.

Praticare il Surya Namaskara in corrispondenza del solstizio estivo è considerato di buon auspicio per l’individuo, che può connettersi con il sole e trarre dai suoi raggi le energie necessarie per sviluppare nuove forze vitali.

Come partecipare: evento free, libero a tutti fino a esaurimento posti. Prenotazione tramite l’app BaliYoga.it

Il centro Sri Sri Yoga Italia, insieme con Art of Living Italia, celebra online la Giornata Internazionale dello Yoga con tanti incontri e pratiche dedicati al benessere della mente e del corpo, attraverso uno stile di pratica yogica gioiosa e profonda al tempo stesso. Per tutta la giornata.

Si comincia alle 7.00 del mattino con il risveglio guidato da Sryia Rao, seguito da una meditazione globale con Sri Sri Ravi Shankar (con traduzione in italiano) e la pratica dei 108 Sun Salutation guidati online a livello europeo da insegnanti dei vari Paesi. Gli appuntamenti continuano per tutto il pomeriggio (elenco completo sul sito srisriyogaitalia.it).

In occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, Sri Sri Yoga Italia e Art of Living Italia sostengono IAHV Italia onlus (APS che applica le tecniche dello yoga in ambito di disagio sociale – www.iahv.it) nel programma online di pratiche di respirazione e meditazione, offerto e dedicato agli operatori sanitari che sono stati in prima linea durante l’emergenza da Coronavirus (e in parte ancora lo sono).

Tre incontri live di 1h30 in giorni consecutivi con un insegnante certificato, e video on-demand per approfondire e praticare (Informazioni e contatti: info@iahv.it). Come partecipare: eventi gratuiti, accessibili a tutti previa registrazione sul sito srisriyogaitalia.it

Per un’esperienza Yoga globale, il progetto online&free Global Soul Yoga – Experience Yoga. Unity. Empowerment propone 20 ore di incontri no-stop. Classi di diversi stili di yoga, momenti di meditazione, musica e letture guidati da insegnanti di fama mondiale. Yin yoga, Vinyasa, Ashtanga e poi momenti di meditazione mantra e molto altro, per permettere a tutti di esplorare i diversi stili di yoga ed entrare in contatto con il suo potere curativo.

Come partecipare: Le lezioni saranno in diretta o pre-registrate e accessibili a tutti i livelli. Gli eventi sono gratuiti previa registrazione sul sito internationalyogaday.online

È possibile fare una donazione in favore della Fondazione Loveland che supporta donne e ragazze di colore.

Un altro appuntamento (nell’appuntamento) “reale” è in Valle d’Aosta, al Forte di Bard. L’evento del 21 giugno si inserisce nella rassegna Yoga Mountain Days, che prevede altri due incontri: uno il 28 giugno, tra i prati e i boschi del Parco Bollino di Courmayeur, e l’altro il 5 luglio, lungo i sentieri di Champoluc. Obiettivo è “ritrovarsi e respirare” insieme in sicurezza, per sperimentare la pace della natura e di antichi luoghi suggestivi e ricchi di storia e tradizioni.

Nel corso della Giornata mondiale dello yoga al Forte di Bard, si comincia alle 9.30 con una passeggiata meditativa dalla chiesa del borgo di Bard fino alla fortezza e si continua per tutta la giornata con una free classe di Yoga, un laboratorio creativo per bambini fino alla chiusura con meditazione musicale e fuoco sacro a cura dell’Associazione Agrou (programma completo sul sito lovevda.it).

Come partecipare: gli eventi sono su prenotazione (prenotazioni@fortedibard.it o al numero 0125/833818). La tariffa unica di 3 € è valida per l’ingresso al complesso monumentale e dà diritto alla partecipazione a tutte le attività previste in programma.

Yoga Festival propone quattro ore di contenuti digitali, più di 20 incontri sui temi dello yoga, 16 ospiti da molte parti del mondo, 3 canali web a cui connettersi. Riflessioni sullo yoga è il filo conduttore che lega tutti gli interventi: non solo praticare sul tappetino, ma avere anche la possibilità di ascoltare molte voci dello yoga che sviscerano esperienze e conoscenza.

Tra i momenti più intensi e da non perdere, YOGA PROTOCOL, la pratica secondo il protocollo che l’Ayur, nel Governo indiano il Ministero a cui fa capo lo Yoga, considera come il vero yoga della tradizione (da vedere in diretta il 21 giugno e rivedere in differita).

Come partecipare: L’appuntamento è per domenica 21 giugno, dalle ore 18.00 alle 22.00, sul sito yogafestival.it, alla pagina FB YogaFestivalItalia e sul canale YouTube omonimo. Accesso libero e aperto a tutti.