Giornata di caos in Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina: non è questo il turismo che vogliamo. La giornata di oggi, martedì 2 giugno, è la dimostrazione che le ordinanze servono: per la Festa della Repubblica in molte sono state le persone che hanno deciso di visitare la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina. Si tratta ancora di cittadini della sola Regione Campania, ma questi, con la loro invasione, sono bastati a creare caos e disagi per le strade, producendo quel traffico che oramai, dal periodo di lock down, avevamo dimenticato. Code di veicoli lunghe da Sorrento a Castellammare di Stabia, ingorghi a Cetara, tra Maiori e Minori, al bivio Castiglione di Ravello. E’, dunque, giusto ripartire con il turismo, ma non è questo il turismo al quale noi auspichiamo e che ci ricorda quanto le limitazioni siano ancora fondamentali.