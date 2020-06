Gabriele Corsi ad Amalfi il conduttore si gode la città dopo la Vita in Diretta dalla Jp boutique e poi al Donkey shop dove ha acquistato alcuni souvenir in ricordo di questi giorni passati in Costiera Amalfitan dopo il collegamento dall’NH Hotel Convento di Amalfi con La Vita in Diretta, programma condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

Gabriele Corsi è un famoso comico romano, nonché noto membro del Trio Medusa, ma che si è distinto anche come attore, conduttore, e scrittore di contenuti web.