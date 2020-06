Furore/Praiano, ordinanza lavori al costone roccioso: le precisazioni di Antonella Marchese

Furore. Dopo la condanna del Comune da parte del TAR, arrivano alcune precisazioni dalla consigliera di minoranza, Antonella Marchese, circa la vicenda del costone roccioso interessato da una frana la scorsa estate.

Come ha voluto chiarire quest’ultima direttamente a Positanonews: “Il costone ricade nel territorio del Comune di Furore e si affaccia su Via Lamberti, strada che porta alla spiaggia Praia, quindi non riguarda il Fiordo, come alcuni hanno inteso erroneamente, ma località Praia.

Il sindaco ha indirizzato l’ordinanza di messa in sicurezza al soggetto sbagliato, ovvero l’Aricidiocesi, quando in realtà doveva essere indirizzata alla provincia di Salerno: ecco il perché del ricorso al TAR, vinto, e quindi la successiva revoca dell’ordinanza precedente”.

Difatti, i giudici hanno chiarito come nell’ordinanza precedente non poteva essere eseguita in quanto l’oggetto dell’impugnativa non era proprietario dell’area in questione.