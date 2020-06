Furore.Milo “I vigili dalla mattina a controllare alla Praia”

Furore (Salerno) il sindaco di Furore Milo si dice che i vigili urbani sono dal mattino a controllare Sia ieri che oggi alla Praia che è la spiaggia che fa da ingresso a Praiano ed è presa di Mira da centinaia di bagnanti quello che dice sindaco è sicuramente vero però nel contempo ci mandano foto dove si vedono spesso arrivare bagnanti Il problema è riuscire a controllare H 24 con la spiaggia Secondo noi è impossibile però non abbiamo dubbi che i vigili urbani abbiano fatto il massimo e nel comune di Furore abbia fatto il massimo. Non ci sembra neanche il caso di impiegare i vigili h 24 in spiaggia Speriamo che intervenga anche la Capitaneria di Porto perché Ci sono vari casi che vengono segnalati tipo Cetara tipo a Praiano. Una soluzione sarebbe una Webcam