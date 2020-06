Furore. Alla Praia lettini nella spiaggia interdetta, la presenza della Polizia Municipale non basta a far rispettare le regole

Furore. Alla spiaggia della Praia arrivano gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i controlli sul rispetto delle norme anti-Covid ma la situazione è davvero difficile da gestire. Riceviamo molte segnalazioni da parte dei nostri lettori che lamentano la presenza di assembramenti alla Praia. Come si evince dalle foto i Vigili sono presenti in zona ma, nonostante questo, si vedono chiaramente molti lettini posizionati sulla spiaggia che al momento è ancora interdetta. Ci si chiede come mai nessuno abbia vietato che i bagnanti potessero accedere nonostante il divieto e posizionare anche i lettini per prendere il sole dopo un bagno rigenerante. A questo punto non si capisce come mai la spiaggia continui ad essere ufficialmente chiusa. Non sarebbe meglio riaprirla con un monitoraggio degli ingressi e del rispetto del distanziamento sociale in modo da consentire la fruizione dell’arenile ma in tutta sicurezza?