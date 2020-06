Fondazione Ravello. Lucia Serino confermata capo ufficio stampa del Ravello Festival

Fondazione Ravello. Relativamente all’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per l’incarico di esperto addetto ufficio stampa del Ravello Festival 2020 la Commissione esaminatrice ha individuato per la suddetta figura professionale la Dott.ssa Lucia Serino iscritta all’ordine professionale dei giornalisti n. 05253.

Una riconferma quella della Serino, già capo ufficio stampa del Ravello Festival dal 2016. Laureata in giurisprudenza, la giornalista ha lavorato per circa dodici anni in Campania (tra il Giornale di Napoli, il Roma, il Mattino), altri tredici in Calabria e poi come direttore del Quotidiano del Sud per l’edizione della Basilicata.

Si attende ancora, invece, la nomina del Direttore Artistico del Festival. Pervenute circa 50 domande. Tra i candidati, sicuramente spicca il nome del maestro Paolo Pinamonti, che l’anno scorso, ha diretto grazie ad un’intesa tra Teatro San Carlo di Napoli e l’ex commissario della Fondazione Ravello Mauro Felicori, l’edizione più sbiadita degli ultimi decenni di festival. Ci auguriamo che, nonostante le restrizioni per la realizzazione dei concerti dal vivo dovute dal Covid, ci sia un ritorno ai grandi musicisti e a prestigiosi interpreti così come avvenuto in un glorioso passato non poi tanto lontano.