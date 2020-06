Folgore Massa, si allarga la famiglia biancoverde: è nato Michele

Fiocco azzurro in casa Folgore Massa, per la nascita del piccolo Michele. Una gioia immensa per la coppia biancoverde con mamma Giulia Aldi che lo scorso 9 giugno ha dato alla luce un bel maschietto di 3.040 kg. E’ grande festa per la società di volley della Penisola Sorrentina, dove papà Raffaele Esposito milita nella formazione maschile.

“Oggi i nostri migliori auguri vanno a Raffaele e Giulia – ha annunciato la fanpage Facebook della squadra – che oltre ad essere nostri grandi amici hanno anche in comune la militanza in maglia Folgore! Ci sono quindi buone premesse per il piccolo Michele per diventare un grande pallavolista”. Auguri dalla Redazione di Positanonews ai neogenitori!