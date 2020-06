Finalmente riapre Gardaland, parola d’ordine: “Divertimento in sicurezza”

L’attesa è terminata: ieri Gardaland ha finalmente riaperto e ha dato il via ad una nuova stagione. Si tratta del primo parco divertimenti italiano a riaprire i cancelli dopo il lockdown, facendo così da apripista per le altre realtà del settore, anticipando la data del 15 giugno, nella quale è prevista la riapertura di molte attività quali cinema e teatri, dando un segnale molto positivo per l’economia e la socializzazione; alla fine di questo difficile periodo sono infatti tante le persone che hanno voglia di tornare il più possibile alla normalità e di vivere momenti di spensieratezza insieme agli amici e alla famiglia.

Sabato mattina Gardaland ha dato così il via ad una nuova fase, una ripartenza in sicurezza che ha a cuore la tutela dei dipendenti e dei visitatori ma che allo stesso tempo vuole garantire loro il divertimento che da sempre contraddistingue le giornate nel parco.