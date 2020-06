Figli egregi di Minori

Minori Costiera Amalfitana

Minori ha dato al mondo dell’arte, delle professioni, della medicina valenti cittadini che portano in giro per l’Italia ed il Mondo alto il nome del borgo.

Un gruppo di persone, quasi coetanee, quali Giuseppe Ruocco, impegnato nel mondo dell’organizzazione medica; Giuseppe della Monica, valente uomo di legge invidiatoci da Molti; Andrea di Lieto e Giovanni Maria di Lieto che primeggiano in Provincia in una branca dellaDiritto; Pasquale Daponte docente universitario. Tutti riconoscono la valenza del maestro pasticciere Sal de Riso, del gastronomo Gennaro Contaldo, dell’operatore dell’ospitalità di alto livellio Franco Noschese. Fra tanti nomi noti entra con onore la valenza di Giuseppe Mormile, valido e stimato Tecnico specializzato nel campo dell’ingegneria della sicurezza e dell’organizzazione del lavoro

che ha avuto sempre il plauso degli organi provinciali e regionali per la bravura e professionalità per il suo lavoro

Minori è sempre orgogliosa di questi figli anche se alcuni operano e l’onorano da lontano.