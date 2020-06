Festa della Musica a Ravello ecco le foto e il video del primo evento pubblico post Covid in Costa d’ Amalfi

Festa della Musica a Ravello ecco le foto e il video del primo evento pubblico nella cittadina della Costiera amalfitana . Questa domenica 21 giugno all’auditorium “Oscar Niemeyer” i cori in gara si sono esibiti per quello che era stato l’ultimo evento in programmazione, poi annullato per l’emergenza Coronavirus Covid 19 , e ora è la prima iniziativa culturale che coincide con la Festa della Musica e la riapertura dei teatri e dei luoghi della cultura. Il Premio “Schola Cantorum” è il primo evento post Covid della Costa d’Amalfi con la giuria dal maestro Elsa Evangelista, già direttrice del Conservatorio San Pietro Majella di Napoli. I cori finalisti provenienti dal Lazio e dalla Campania sono: I Desigual, Diapason, Il Calicanto, The Sweet Sound Gospel Choir. Il Maestro Colomba Capriglione ha tenuto un concerto, eseguendo alcune sue composizioni, e che ha dedicato alla memoria delle vittime del Covid-19.

Ringraziamo Carmine Allocca