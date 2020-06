FABIAN PROBABILE ASSENTE NELLA SEMIFINALE NAPOLI – INTER partita tattica e fondamentale per gli azzurri

Al match di questa sera probabile assenza di Fabian Ruiz per affaticamento muscolare tra Napoli ed Inter, valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia (all’andata 0-1 per gli azzurri al San Siro).

Gara che si giocherà allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta, che ovviamente sarà vuoto. Per questo motivo l’unico modo per vedere la partita sarà tramite TV o Streaming: scopriamo dove.

COME E DOVE VEDERE NAPOLI-INTER

Dopo la semifinale di ieri che ha visto, nonostante lo 0-0, trionfare la Juventus sul Milan; questa sera scopriremo chi sarà l’altra finalista di questa Coppa Italia. Napoli che parte con il leggero vantaggio dell’andata: agli azzurri di Gennaro Gattuso basterà non perdere per portare a casa il passaggio del turno. Finale in programma mercoledì prossimo, 17 giugno, allo Stadio Olimpico di Roma. In caso di passaggio del Napoli, potremmo rivedere un rematch della finale del 2012, vinta dagli azzurri per quello che è stato il primo trofeo dell’era De Laurentiis.

La semifinale tra Napoli ed Inter sarà visibile in chiaro, senza costi aggiuntivi, su Rai 1. L’emittente televisiva Nazionale infatti ha acquistato tutti i diritti della competizione, come da tempo ormai, e trasmetterà questa gara in esclusiva. Possibile anche la visione in streaming sulla piattaforma RaiPlay, applicazione scaricabile su dispositivi come computer, smartphone o tablet. Inoltre, in caso di assenza dell’app, la semifinale sarà visibile anche semplicemente sul sito www.raiplay.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian (Allan), ma probabile favorito per la maglia di Ruiz il giovane Elmas a sinistra per scelta tattica,Demme, Zielinski jolly di centrocampo spostato a destra; Politano più offensivo (Callejon), Mertens, Insigne All.Gattuso

Indisponibili. Manolas, Malcuit

Assente in difesa Manolas, dopo l’infortunio, che lascia quindi spazio a Koulibaly speriamo in palla per una gara decisiva e che torna in campo dopo sei mesi. Dubbio a centrocampo dove resta da valutare l’affaticamento di Fabian. Il Napoli non è preoccupato e la sensazione è che il problema possa rientrare in tempo. In caso contrario si tengono pronti Elmas e Allan. Escluso Lobotka dalla corsa per un problema fisico. Altro dubbio in attacco dove anche Mertens deve fare i conti con un affaticamento. Al suo posto scalda i motori Milik. Ballottaggio in attacco dove Politano è il più in forma ed è pronto ad occupare il posto di Callejon.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Eriksen, Brozovic, Young; Lukaku, Lautaro All.Conte

Indisponibili: Agoume, D’Ambrosio, Godin, Vecino