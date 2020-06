Eva Kant sbarca a Positano: arrivano i primi VIP. Soltanto pochi minuti fa è sbarcato a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, lo yacht Eva Kant, portando con se i primi VIP della stagione estiva appena cominciata, dopo il lock down forzato dovuto alla pandemia da Coronavirus.

Eva Kant è un’elegante Riva Dolcevita 70 disponibile per il noleggio. Yacht spazioso ed elegante con 4 suite confortevoli e ampie per 8 ospiti. Interni eleganti, minimali e raffinati, ampie finestre che donano luminosità alla zona, ampio salone, comodi divani. Offre un tavolo per un massimo di 8 ospiti in salone e cucina ben attrezzata con frigorifero, forno, lavastoviglie, lavatrice. La zona notte offre alloggio per un massimo di 8 ospiti in 4 suite. La cabina armatoriale con letto matrimoniale è a prua ed è dotata di bagno privato e box doccia.

Le 2 cabine matrimoniali a prua dispongono di bagno privato con box doccia ciascuna; entrambe le cabine possono essere comodamente convertite in cabine doppie con 2 letti singoli ciascuna.Ampie zone prendisole in avanti e di poppa con comodi cuscini per il massimo comfort e relax; ampio pozzetto con tavolo da pranzo per mangiare all’aperto, comoda piattaforma da bagno per un facile accesso al mare.

Foto di Giuseppe Di Martino