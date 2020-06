Eugenio Capozzi a Sorrento con l’Istituto di Cultura Tasso

Venerdi 12 giugno 2020 alle ore 17.00, presso l’Hotel Continental, il prof Eugenio Capozzi terrà conferenza su “la Fine di un epoca”globalizzazione e democrazia dopo la pandemia. Modererà Roberta Rubertelli. L’evento rientra nel ciclo di manifestazioni con grandi personaggi della cultura internazionale, organizzati da Luciano Russo presidente dell’Istituto Tasso. Positanonews con i suoi inviati della redazione cultura seguirà l’evento con trasmissione in diretta e registrazione, come fatto per tutti i precedenti, invitando altre associazioni culturali del territorio , come l’UNITRE, presieduta da Lucio Esposito, a partecipare.

Eugenio Capozzi è professore ordinario di storia contemporanea presso la facoltà di lettere dell’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”.Dal 2000 al 2013 è stato membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Storia politica dell’età contemporanea, poi Scuola Dottorale in Storia dell’età contemporanea dei secoli XIX e XX – F. Chabod, con sede presso l’Università degli Studi “Alma Mater Studiorum” di Bologna.