Estate 2020, rincaro vacanze: l’aumento fino al 20%

Si stima un rincaro, anche fino al 20%, del costo delle vacanze per gli italiani. Rispetto allo scorso anno, dieci giorni di soggiorno risulteranno molto più salati. Gli aumenti – come riporta il sito web repubblica.it – non risparmiano nessuna voce: si va da un rialzo medio del 9 per cento per la ristorazione, dell’8 per cento delle strutture ricettive, del 15 per cento del trasporto aereo e del 12 per cento di traghetti e navi. Prezzi più salati anche per ombrelloni e lettini negli stabilimenti balneari. Sono i dati elaborati dal Codacons, che giustifica gli aumenti con la sanificazione e il distanziamento che il popolo dei vacanzieri finirà per pagare di tasca propria.