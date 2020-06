Erri De Luca su Agerola: “Gestione esemplare dell’emergenza sanitaria”

In un’intervista pubblicata sull’edizione del 2 giugno de “Il Fatto Quotidiano” a pagina 2, Erri De Luca cita Agerola come esempio virtuoso anche nella gestione dell’emergenza sanitaria.

Nelle sue parole si legge la profonda amicizia con il sindaco Luca Mascolo e l’orgoglio di essere meridionale, una terra che ha mostrato in queste dure settimane di #lockdown la sua specialità supplementare. Quello di essere un territorio “sano”.

Il meridione d’Italia (non il Sud che è area del mondo) è geograficamente e storicamente un territorio aperto. La sua variegata bellezza attira visite dal mondo e così dovrà riproporsi questa estate. Si passa alla fase di apertura e a molto giova il dato che il meridione è stata zona a scarsa presa di epidemia, un presidio sanitario. Il meridione è sano, questa è la sua specialità supplementare oggi. L’amico Luca Mascolo, sindaco di Agerola, mi diceva qualche giorno fa che da loro non c’è stato nessun caso. È notizia da far valere pubblicamente per gran parte del meridione.