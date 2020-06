Enzo Mammato il pr d’Italia “Vicenda di Praiano assurda. Movida va ripresa, io assessore a Maiori con Briatore Costa d’Amalfi capitale della movida””

Enzo Mammato il pr d’Italia , il numero uno d’Italia, si dice una persona fuori dagli schemi, sentito in esclusiva da Positanonews , il primo giornale online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, e ci arriva anche un suo video esclusivo.

Soprannominato il mitico, ineguagliabile, inimitabile ENZO, il grande vocalist, il numero uno d’Italia che ha sempre avuto ed ha tutt’ora un’occhio di riguardo ed una simpatia particolare per tutti, si dice una persona fuori dagli schemi, ma soprattutto fuori. Enzo Mammato dalla riviera romagnola a Formentera a Porto Cervo ha le idee chiare anche sulle aperture del Music on The rocks a Positano e dell’Africana, come ha fatto a Capri “Anema e Core” “Bisogna aprire, anche solo cominciando come ristorante con musica da ascolto, non fermatevi!!!”” Sentito da Positanonews è intervenuto anche su Praiano con un video “Non lo conosco ma gli do la mia solidarietà, per 250 euro mi sembra assurdo…” ( Pubblichiamo in allegato il video, ricordando che la vicenda è sub iudice, domani c’è interrogatorio al Tribunale di Salerno, da una parte c’è sempre la presunzione di innocenza, dall’altra c’è l’attività di intelligence della polizia, che solo un magistrato può valutare , ndr ) Mammato vuole anche impegnarsi politicamente ” Bisogna pensare a rilanciare la Costiera amalfitana dopo il Covid e voglio pure impegnarmi attivamente nel mio paese, a Maiori, dove voglio dare tutte le mie energie e risorse, farò venire anche Briatore come consulente” Con Mammato verranno Vip del mondo dello spettacolo e dello sport, da Mancini a Zambrotta e Vieri, oltre a Inzaghi, ma con chi farà l’assessore? Con Capone o anche con altri candidati? “Io voglio darmi da fare per Maiori, quindi non è per uno schieramento, sono disponibile ad impegnarmi con chiunque voglia portare Maiori a crescere” L’idea di Mammato è quella di sfruttare le enormi potenzialità di Maiori “Ha una spiaggia grande, il molo, lo spazio, la capacità di diventare la Porto Cervo della Campania e del Sud” Insomma con il triangolo d’oro Positano, Amalfi e Ravello, Maiori diventerebbe il punto di riferimento del by night con un rilancio del turismo. Con Mammato la compagna Rossella Crescioli, organizer per Della Valle e Ferragamo quindi non mancherebbe anche la Moda oltre allo Sport, lo Spettacolo, la Musica ed i Vip. “Quello che voglio dire è che ora la Costiera amalfitana deve pensare al rilancio

(Pubblichiamo in allegato il video, ricordando che la vicenda è sub iudice, domani c’è interrogatorio al Tribunale di Salerno, da una parte c’è sempre la presunzione di innocenza, dall’altra c’è l’attività di intelligence della polizia, che solo un magistrato può valutare , ndr