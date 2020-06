English Inn: Fish and chips nel cuore di Sorrento. L’ultima idea di Franco Cappiello

English Inn: Fish and chips nel cuore di Sorrento. Il Fisch and Chips, cibo da strada e piatto simbolo del Regno Unito, ha costruito la fortuna dell’English Inn, la locanda di Corso Italia, a Sorrento, creata e diretta da Franco Cappiello. Si tratta di un successo duraturo, di 45 anni, che ha visto migliaia di inglesi gustare il piatto preparato con i filetti di merluzzo passati in pastella e fritti, accompagnati da patatine fritte e salsa tartara. Insomma, una roccaforte inglese a Sorrento, patria della cucina mediterranea. La cucina inglese, infatti, delinea tutto il menu, a partire dalla colazione tipica anglosassone: uova, bacon, salsiccia, fagioli stufati. Anche la materia prima arriva direttamente dalla Gran Bretagna.

Ad oggi, a causa dell’emergenza, Cappiello riflette sul futuro turistico della città, ed invita a guardare il futuro con occhi diversi. Per questo motivo, annuncia che tra poco inserirà nuovi prodotti nel suo pub, che arriveranno dall’Alto Adige, con birra, speck e formaggi. Franco Cappiello da sempre è stato un simbolo dell’accoglienza sorrentina, non solo per i turisti, ma anche per la sua disponibilità ai giovani, movimenti e associazioni. Grazie Franco una delle persone più belle che Positanonews abbia conosciuto. Buon Compleanno