Emergenza economica covid 19 e turismo di qualità – Solidarietà e vicinanza Ohio – Sorrento

In un periodo di grosse difficoltà economiche, senz’altro un episodio più unico che raro quello capitato a Saverio, un noto autista Ncc di Sorrento. Circa il quale l’intera comunità dovrebbe riflettere e prendere degli appropriati insegnamenti. Affinché nello sperare in una rapida e concreta ripresa del nostro turismo ci si ricordi di praticarlo sempre con competenza e la dovuta professionalità, lungo un territorio che deve essere tutelato sotto tutti gli aspetti e non essere continuamente devastato per puerili ed inconcepibili egoismi. Un nobile gesto che in un particolare momento della nostra storia,oltre ad essere letto come una lezione di vita, dovrebbe contribuire a farci rendere conto che il mondo ci sta guardando in attesa delle nostre prossime iniziative e sopratutto di quanto siamo fortunati a vivere ed operare in un contesto dalle uniche e incantevoli bellezze.

Sorrento – Un bell’esempio di sostegno e partecipazione in una fase così difficile per la nostra economia ed ulteriore dimostrazione di come nella nostra città si sappia praticare con professionalità del buon turismo, viene evidenziato con un episodio avvenuto la scorsa settimana, che vede protagonisti un noto autista n.c.c. ed una famiglia statunitense ospite del nostro territorio alcuni anni fa. Una vicenda che per certi versi , potrebbe sembrare inimmaginabile poiché in netto contrasto con il modo tutto particolare di socializzare e confrontarsi con le altrui difficoltà ,da sempre caratteristico della nostra comunità.

La vicenda che andiamo a raccontare vede come primi attori: Saverio ,un noto autista n.c.c., dedito alla sua professione che pratica da anni con passione tanta professionalità; la famiglia Young dell’Ohio ospite nella nostra città alcuni anni fa; nonché il nostro magnifico territorio che nella vicenda veste un doppio ruolo, ovvero quello nei ricordi indelebili di una vacanza vissuta intensamente sotto tutti gli aspetti e l’ attuale condizione con una città in grosse difficoltà causate dall’emergenza covid -19. Con il turismo, unica fonte di guadagno,totalmente in ginocchio e tante famiglie in gravi ristrettezze economiche a causa della mancanza di lavoro. Una situazione che i mezzi di informazione hanno reso nota in tutto il mondo.

Pertanto anche negli Stati Uniti e finanche in Ohio alla famiglia Young. La quale tuttora ricorda con tanta nostalgia quei giorni di vacanza trascorsi a Sorrento, dove il nostro Saverio, come suo solito, si adoperò al massimo affinché fossero giorni indimenticabili per quelli che da sempre vengono indicati come preziosi ospiti. Infatti per tutto il periodo Saverio si mise a disposizione dei signori Young e dei loro figli, facendoli godere delle giornate bellissime. Dalla Penisola sorrentina alla Costiera amalfitana, dove con un tale contributo si poté maggiormente assaporare, di ogni luogo visitato, la storia, la cultura, il calore della gente e tutte le bellezze di un territorio che nell’occasione esibì il meglio del suo repertorio. Con cieli sereni e mari limpidi, incorniciando ogni giornata con i suoi meravigliosi paesaggi. Senz’altro una esperienza unica per la famiglia Young difficilmente da dimenticare come spesso capita a chi visita questo angolo di mondo, così unico e ricco di incantevoli bellezze. Ebbene ad anni di distanza, la famiglia Young si è ricordata del nostro Saverio e delle sue difficoltà economiche dettate dal momento così difficile che il comparto turismo sta attraversando in tutta Italia. Un piccolo contributo economico inviato dalla signora Jen Latta Young direttamente al mai dimenticato Saverio. Il quale con grande sorpresa ed imbarazzo, sulle prime, non voleva accettare. Ma forti e decise sono state le insistenze della signora Jen tanto che alla fine Saverio ha accettato ringraziando per un tale aiuto economico. “Because you are a wonderful person!” tale è stata la motivazione da parte di tutta la famiglia Young, che senz’altro premia la serietà e la professionalità del nostro Saverio e per quella che sicuramente rimane un bell’episodio da ricordare e scrivere nella storia del turismo sorrentino. Da un tale episodio, se dovessimo trarne una morale senz’altro potrebbe essere che di fronte alle enormi difficoltà, come quelle dettate dall’emergenza sanitaria e successivo disagio economico, paradossalmente proprio il coronavirus ha reso partecipe tutti i popoli indistintamente delle sofferenze altrui. A livello locale, una tale esperienza sta a dimostrare che insieme al nostro fantastico territorio ed alla nostra innata professionalità nel praticare del buon turismo,il mondo ci guarda ed attende le nostre prossime iniziative. Possiamo pertanto senz’altro sperare in una solerte ripresa semmai l’emergenza sanitaria verrà definitivamente debellata. In modo tale da poter ritornare ad ospitare le tante famiglie Young provenienti da tutto il mondo ed in particolare poterci al più presto sdebitarci, come intera comunità, per un tale apprezzato gesto nei confronti del nostro Saverio, con la signora Jen e la sua famiglia. – 11 giugno 2020 – salvatorecaccaviello