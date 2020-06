Elodie e Marracash sono una delle coppie del mondo della musica. I due sono legati da circa un anno, ma hanno iniziato a pensare anche al loro futuro. La complicità tra i due infatti sembra tantissima, come dimostrato dal bel gesto fatto dal rapper durante l’ultimo Festival di Sanremo. La coppia però avrebbe preso un’importante decisione, che potrebbe deludere qualche loro fan. Ma di che cosa si tratta?

“Inizialmente non mi era simpatico, ma appena l’ho conosciuto ho immediatamente cambiato idea. Ci somigliamo molto e la nostra non è una coppia strana”, ha detto la cantante, ospite un po’ di giorni fa a ‘Vieni da me’. La risposta più importante è però senza alcun dubbio quella legata alla possibilità di avere figlii. Queste le sue parole: “Io presto mamma? Ancora non mi sento pronta per avere dei figli. Mi sento ancora piccola”.

Insomma, Elodie, quantomeno al momento, sembrerebbe avere le idee chiare su un possibile allargamento della famiglia. A 30 anni la cantante non si sente ancora pronta per un passo e per una svolta così importante e netta. La cantante, oltre che all’amore per il suo Marracash, è concentrata anche sulla sua carriera e su un’ascesa continua e costante. La sua nuova canzone ‘Guaranà‘ sta scalando le classifiche e sarà senza alcun dubbio una hit di quest’estate che sta per cominciare. Per i bambini c’è ancora tempo. Marracash è comunque l’uomo che lei vede al suo fianco per tutta la vita, ma forse non vuole bruciare le tappe.