Elezioni, accordo raggiunto: si voterà il 20 e il 21 settembre ad Amalfi, Positano, Maiori, Sorrento e Massa Lubrense

E’ stato ufficialmente raggiunto alla Camera l’accordo per quanto riguarda l’“election day”. Si tratta del 20 e del 21 settembre, data per il voto per le amministrative, regionali e referendum sulla riforma costituzionale. Ricordiamo che il ddl di conversione del decreto legge sul rinvio del voto a causa del Coronavirus non prevede una data ma fissa solo una finestra elettorale, anche se l’atteggiamento di parte delle opposizioni in Aula certifica la non ostilità alla data proposta dal governo.

Forza Italia ha raggiunto l’accordo con la maggioranza a un loro emendamento, a prima firma, Francesco Paolo Sisto, che stabilisce che non si possa votare prima del 15 settembre. La Lega, invece, ha deciso di astenersi ma non farà ostruzionismo e anzi ha trovato un’intesa con il governo su un ordine del giorno per consentire il terzo mandato ai sindaci dei Comuni sotto i 15mila abitanti e per assicurare il sostegno economico dello Stato per le spese straordinarie di sanificazione che le amministrazioni dovranno sostenere.

Al voto andranno, per quanto riguarda la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina i Comuni di Amalfi, Positano, Maiori, Sorrento e Massa Lubrense.