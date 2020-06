Effetto lockdown: crolla il numero delle nuove imprese. La fotografia, questa volta, riguarda esclusivamente le nuove imprese. E cioè quelle che rappresentano la reale dinamicità dell’economia. Parte proprio dai dati relativi alle nuove iscrizioni il dossier di Unioncamere nazionale su quello che è stato l’impatto del Coronavirus sul tessuto imprenditoriale. Nazionale e locale. Il confronto viene fatto prendendo come esempio il mese di maggio e quello di marzo. Il primo, a cavallo tra la fine della Fase 1 e l’avvio della Fase 2; il secondo almeno in provincia di Salerno ancora inconsapevole della durata della chiusura per via della pandemia.

I NUMERIEbbene, a maggio 2020, e cioè lo scorso mese, le nuove aziende aperte in provincia di Salerno sono state 456. Solamente due mesi prima, e cioè a marzo, quando ancora il lockdown non aveva iniziato a far sentire i suoi colpi sull’economia, le realtà imprenditoriali che si affacciavano sul mercato erano 589. Questo vuol dire che sono 133 le «nuove aziende» che il lockdown economico non ha fatto mai nascere sul territorio salernitano, pari al -22 per cento. Vittime eccellenti, perché progetti, o forse start up che non sono riuscite a superare la fase teorica per passare alla successiva realizzazione concreta. Aziende che non hanno aperto, e che, di conseguenza, non hanno potuto neppure attivare il circuito di assunzione lavorativa che avrebbe accompagnato il loro insediamento. Il bilancio del trimestre del lockdown per la provincia di Salerno è piuttosto preoccupante se si considerano i risultati dello stesso periodo dell’anno scorso. A maggio 2019 le nuove aziende iscritte al registro della Camera di Commercio di Salerno erano 858, quasi il doppio di quelle di quest’anno. Mentre a marzo 2019 la cifra era di 713. Con una naturale crescita di 145 aziende (+20 per cento), elemento che ha contribuito a rendere dinamico il sistema produttivo locale. La pandemia e il conseguente stop a gran parte del tessuto imprenditoriale non solo, come detto, ha portato ad un segno negativo per quello che riguarda le nuove aziende, ma ha ribaltato completamente il trend di crescita che c’era lo scorso anno. E il comune capoluogo di provincia, con la sua economia, non si sottrae di certo all’ingeneroso risultato. A Salerno città, infatti, il mese scorso le nuove realtà imprenditoriali sono state 57, mentre due mesi prima il risultato complessivo era di 89 aziende iscritte. Il calo qui è stato forte, del 35 per cento circa (e cioè 32 aziende che non sono mai nate). E anche per Salerno città il confronto con lo stesso periodo dell’anno scorso conferma l’impatto che la pandemia sta avendo sul sistema produttivo: a maggio 2019 le nuove aziende erano 105 esattamente il doppio rispetto a quest’anno. Mentre a marzo il totale era di 92. E cioè 13 aziende in più nel trimestre, con un trend di crescita del 14 per cento, che anche sul territorio comunale è stato praticamente azzerato.

I SETTORIMa dove il lockdown ha colpito di più? In quali settori? Anche in questo caso, la risposta non è difficile da immaginare, vista la tipologia stessa dell’economia salernitana. Sono il commercio (sia all’ingrosso che al dettaglio) che le attività di alloggio e ristorazione ad aver pagato i prezzi più cari. Se a marzo di quest’anno, ad esempio, i nuovi negozi in provincia erano 85, a maggio il dato si è fermato a 74. Stesso ragionamento per ristoranti e strutture ricettive, passate da una crescita di 31 unità ad una di 23. Dati opposti, invece, nello stesso periodo dello scorso anno, durante il quale a marzo i livelli quantitativi di nuove realtà imprenditoriali erano più bassi rispetto a quelli di maggio. E, questa volta, in tutti i settori. Anche nel manifatturiero, con un incremento di due nuove aziende insediate nel trimestre del 2019 preso in considerazione. I nuovi negozi erano, a maggio scorso, 128, mentre 55 le nuove realtà di alloggio e ristorazione. Il monitoraggio di Unioncamere non tralascia neppure un altro aspetto, quello delle chiusure, le cessazioni. Anche quelle costanti, ma più contenute proprio in questo mese di maggio, forse perché chi «traballa» sta cercando di continuare approfittando di questo periodo di misure straordinarie anche di sostegno, sperando, poi, in una ripresa progressiva ma costante del mercato. Sul territorio provinciale sono 194 le aziende che hanno chiuso i loro battenti. Anche qui con numeri importanti, soprattutto nel commercio che ha registrato 62 chiusure, seguite dalle 21 aziende di costruzioni, dalle 15 realtà manifatturiere, i 16 esercizi di alloggio e ristorazione e le 8 agenzie di viaggi.

Fonte Il Mattino