Eboli. Sì alla musica nei locali e nelle attività commerciali, ma non dopo la mezzanotte

Sì alla musica nei locali e nelle attività commerciali di Eboli ma con orari da rispettare. Lo detta la nuova ordinanza del sindaco Cariello, che regola la diffusione sonora e gli intrattenimenti musicali degli esercizi. Infatti, dopo l’ordinanza regionale del 5 giugno dove viene confermata la possibilità di musica e spettacoli live per bar, pub e tutte le attività di ristorazione, il Comune ha ritenuto necessario trovare un punto di incontro tra la possibilità di lasciare libertà organizzativa alle attività che fanno musica live, perno dell’intrattenimento estivo, e mantenere alta l’attenzione per evitare il rischio di disturbo alla quiete pubblica. Ecco dunque che viene fuori il nuovo regolamento per la città di Eboli dove la diffusione sonora di musica sarà possibile fino alle ore 23 nei giorni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica, mentre fino alle ore 24 il venerdì e il sabato. Ma non finisce qui, perché non ci potrà essere musica tutti i giorni nei seguenti orari: prima delle 9 del mattino e dalle ore 13 alle ore 17, il tutto per evitare al massimo il disturbo della quiete pubblica. Le multe per i trasgressori andranno da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500. Non è una novità che durante il periodo estivo alcune attività proseguano gli spettacoli serali sino a tarda notte. Spesso sono state registrate denunce e lamentele da parte dei cittadini di varie zone della città.

Fonte Il Mattino