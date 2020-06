Eav ha assunto ed assumerà ancora nuovi operatori

L’Eav ha assunto nuovi operatori. E’ lo stesso presidente Umberto De Gregorio a darne l’annuncio: “Oggi abbiamo dato il benvenuto in Eav ad altri 24 operatori di esercizio. A fine Giugno arriviamo a 302 assunzioni. A fine settembre a 380. A Gennaio a 420. Poi speriamo di andare ancora oltre! Quello che avevamo promesso lo abbiamo fatto. Inserire 300 persone in una azienda non è semplice! La formazione per alcune figure dura quasi un anno. Ma piano piano ce la faremo!”