E’ partita l’estate a Positano. Un weekend che sembra (quasi) come quelli degli anni scorsi: spiagge e ristoranti, infatti, sono stati letteralmente presi d’assalto dai visitatori. Una splendida notizia che ci rende davvero felici: non si è venuta a creare una calca fastidiosa, ma sono tanti i visitatori presenti in paese.

Ricordiamo che sono aperte tutte le spiagge di Positano, tutte ovviamente però fruibile previa prenotazione (leggi qui i dettagli). I residenti, ricordiamo, possono accedere gratuitamente, mentre i non residenti possono fruire delle spiagge con pagamento di 10 euro che include l’utilizzo di un lettino. Ovviamente, c’è totale libertà da parte dei non residenti di recarsi presso stabilimenti privati.

Permane la presenza di persone utilizzano la spiaggia nel tratto del Molo, nonostante il chiaro segnale di divieto di balneazione; al lato della spiaggia libera, Lido Positano (attrezzato dal Comune, come noto). Quindi, ricapitolando, la spiaggia libera a Positano è gratuita per i residenti, mentre i non residenti possono accedere pagando 10 euro, fino al limite del 20% dei posti disponibili. La parte di spiaggia gestita dai noleggiatori Lucibello è interdetta, questi, quali titolari di concessione marittima, hanno legalmente a disposizione quello spazio per i propri natanti.

Anche ad Arienzo, a Laurito e a Fornillo gli stabilimenti balneari stanno lavorando con ottimo ritmo. Insomma, una situazione sicuramente positiva per quanto riguarda l’affluenza.