È morto ad 88 anni Ian Holm, Bilbo Baggins del ‘Signore degli anelli’. È morto l’attore britannico Ian Holm, noto per il ruolo dello hobbit Bilbo Baggins nella prima trilogia Il Signore degli anelli, apparso anche nella seconda, Lo Hobbit.

Holm, 88 anni, era malato di Parkinson. All’inizio di questo mese, racconta il Guardian, aveva espresso il suo rammarico per non poter partecipare a una riunione virtuale per il film. Il ruolo di Bilbo lo aveva trasformato in divo, ma era il primo a stupirsene: “Sono completamente stupito dalla reazione. Ricevo molta posta dei fan indirizzata a Bilbo e talvolta a Sir Bilbo – in realtà non è quasi mai indirizzata a Ian Holm. Il mio direttore commerciale redige le risposte, quindi faccio un salto in ufficio e firmo ‘Bilbo’. Ma, naturalmente, non ha cambiato la mia vita. Niente potrebbe cambiare la mia vita”.

Tra i tanti film che ha interpretato Alien (1979), Brazil (1985), Ballando con uno sconosciuto (1985), Enrico V (1989) e Frankenstein di Mary Shelley (1994), Amleto (1990), Il pasto nudo (1990), La pazzia di Re Giorgio (1994), Il quinto elemento (1997), Il dolce domani (1997). Nel 1981 interpreta Sam Mussabini nel film Momenti di gloria di Hugh Hudson, interpretazione che gli vale una candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista. Nel 1998 la regina Elisabetta II gli conferisce il titolo di baronetto per meriti artistici.