E’ finalmente guarito il dottore Carmine Sanseverino, diventato il simbolo della lotta al nuovo Coronavirus.

E’ finalmente guarito il dottore Carmine Sanseverino, dirigente medico dell’Unità Operativa di Medicina d’Urgenza, diventato il simbolo della lotta al nuovo Coronavirus. In mattinata ha lasciato l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino dove era ricoverato ed ora inizierà un percorso di riabilitazione in un centro specializzato; il dottore ha ringraziato in particolare il collega Angelo Storti, primario di Rianimazione, e la sua equipe dicendo: “Devo loro una vita”. Un eroe che ha combattuto il virus per oltre un mese e mezzo ricorrendo addirittura alle sacche di plasma immune, per far fronte a un quadro clinico preoccupante. Qualche giorno fa la notizia della guarigione con i due tamponi negativi al coronavirus e oggi le dimissioni, accompagnato da moglie e figlia.