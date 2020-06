DUE PARTITE E DUE BRUTTE ED AMARE SCONFITTE

SPORT

BRUTTA SCONFITTA STABIESE

Juve Stabia – Livorno: 2-3 – Serie B 2019/2020.

Risultato finale e commento alla partita

Marcatori: Giacomo Calò 21′ (Juve Stabia); Davide Agazzi 59′ (Livorno); Manuel Marras 60′ (Livorno); Karamoko Cissé 86′ (Juve Stabia); Matija Boben 94′ (Livorno)

IL RACCONTO DELLA PARTITA

Stadio di Castellammare di StabiaDove si gioca la partita:

Stadio: Romeo Menti di Castellammare Città: Castellammare di Stabia Capienza: 7642 spettatori

Benvenuti in diretta Juve Stabia-Livorno

Formazioni ufficiali. La Juve Stabia si schiera con un 4-3-1-2 così composto: Provedel – Fazio, Troest, Allievi, Ricci – Calvano, Calò, Addae – Bifulco – Cissé, Forte. A disposizione: Russo, Germoni, Tonucci, Vitiello, Buchel, Di Gennaro, Izco, Mallamo, Mastalli, Mezavilla, Canotto, Di Mariano, Melara, Rossi.

Il Livorno risponde con il 3-5-2: Plizzari – Del Prato, Bogdan, Boben – Ruggiero, Agazzi, Luci, Awua, Seck – Marras, Ferrari. A disposizione: Ricci, Neri, Di Gennaro, Coppola, Morelli, Trovato, Porcino, Marsura, Braken, Mazzeo, Murilo, Brignola.

E’ una Juve Stabia completamente rivoluzionata rispetto a quella che ha affrontato il Pescara sabato, cambiano 6 undicesimi. In attacco caserta punta su Cissé, torna dalla squalifica Fazio che trova subito spazio nell’11 titolare. Negli ospiti non convocati Viviani e Rocca, rientrano Murilo (solo panchina per lui) e Marras, subito titolare in coppia con Ferrari. In cabina di regia spazio per Luci. 20:48

La Juve Stabia, reduce dalla brutta sconfitta sul campo del Pescara, è in cerca di punti che possano garantirle una tranquillità non ancora raggiunta in chiave salvezza. Punti che servono anche per il morale.

Il Livorno, invece, è già all’ultima spiaggia, perché il quartultimo posto dista ormai 14 punti: la retrocessione non è ancora matematica, ma è quasi certa. Liborio più libero mentalmente.

1′ SI PARTE AL ROMEO MENTI!

5′ Cartellino giallo per Giacomo Ricci per schermaglie con Marras, era diffidato.

5′ Ammonito anche Marras.

8′ Gol annullato a Marras per fuorigioco, aveva scavalacato il portiere con un pallonetto dalla distanza.

11′ Partita bloccata sin qui e molto spezzettata.

14′ Primo calcio d’angolo per la Juve Stabia, Forte ci arriva di testa ma non riesce a indirizzare verso la porta.

18′ Tanti errori e tanti falli…

19′ Cartellino giallo per Francesco Forte, in ritardo. Siamo già al terzo giallo della gara.

Gialloblu nervoso.

21′ Ammonito Gennaro Ruggiero. E siamo a 4 cartellini.

21′ GOL! Juve Stabia-Livorno 1-0 – RETE DI GIACOMO CALO’

Punizione dai 35 metri: Calò cerca il cross, ma l’effetto dato al pallone e il tentativo di intervenire di alcuni giocatori ingannano Plizzari e la palla finisce in rete!

22′ Dopo 20 minuti senza tiri da entrambe le parti, la sbloccano i padroni di casa in modo un po’ fortunoso.

27′ Cartellino giallo per Cissé. Era diffidato e salterà il Benevento.

31′ Rischia tantissimo Provedel! Aveva atterrato Marras fuori area da ultimo uomo, ma è stato fischiato fuorigioco. Avrebbe lasciato i suoi in 10 il portiere stabiese.

37′ Colpo di testa di Forte su cross di Ricci dalla sinistra, non riesce però ad avvitarsi bene e la palla finisce alta.

39′ Marras è sicuramente il più attivo nel Livorno.

42′ Cartellino giallo anche per Pasquale Fazio, entrata pericolosa su Seck.

45′ Ci riprova Calò su punizione dalla sinistra: conclusione a metà tra tiro e cross, Plizzari smanaccia in corner.

45′ Finisce senza recupero il primo tempo. Juve Stabia-Livorno 1-0.

Primo tempo avaro di occasioni, che termina 1-0 in favore della Juve Stabia. Poco gioco e nessun tiro nello specchio all’infuori del gol, arrivato comunque in modo abbastanza fortunoso: punizione di Calò dai 35 metri defilata sulla sinistra, Plizzari viene ingannato dall’effetto del pallone e dal tentativo di deviare le traiettoria da parte sia dei suoi che dell’attacco avversario. Da segnalare, piuttosto, la pioggia di cartellini gialli: sono 6, di cui 4 per i padroni di casa e 2 per gli ospiti. Questo il comnento dei colleghi di Virgilio web

Il Livorno dovrà reagire per i 3 punti fondamentali per alimentare le flebili speranze di salvezza. La Juve Stabia, da parte sua, vorrà mettere al sicuro i tre punti,

46′ Subito una sostituzione nel Livorno: fuori Gennaro Ruggiero, dentro Davide Marsura.

46′ SI RIPARTE!

47′ Riparte bene il Livorno che si guadagna due calci d’angolo consecutivi.

48′ Reclamano un calcio di rigore i giocatori della Juve Stabia, Bifulco è andato a terra in area. Sugli sviluppi, ci prova poi proprio Bifulco da dentro l’area con un destro a giro che però finisce alto

49′ OCCASIONE PER IL LIVORNO! Marras devia un cross rasoterra proveniente dalla destra, ma non inquadra la porta. Aveva anticipato il difensore avversario sul primo palo.

53′ Azione insistita del Livorno, tiro di Agazzi dal limite deviato in corner.

54′ Marsura, dalla zona sinistra dell’area, cerca la soluzione a giro sul secondo palo. Fuori misura.

55′ Sostituzione per il Livorno: esce Moustapha Seck, entra Antonio Porcino. 22:15

55′ Altro cambio negli amaranto: fuori Franco Ferrari, dentro Sven Braken.

58′ Fase di pressione da parte del Livorno, però nessun pericolo ancora dalle parti di Provedel. 22:18

59′ Sostituzione Simone Calvano Luigi Canotto

59′ GOL! Juve Stabia-Livorno 1-1! RETE DI AGAZZI! PAREGGIO DEI TOSCANI! Agazzi, dentro l’area e decentrato sulla sinistra fa partire un magnifico destro a giro che si insacca alle spalle di Provedel, che non può nulla.

60′ GOL! Juve Stabia-Livorno 1-2! RETE DI MARRAS! LA RIBALTA IN DUE MINUTI IL LIVORNO!

Palla in profondità di Del Prato per Marras, che in equilibrio precario tira a incrociare sul secondo palo e batte Provedel. INCREDIBILE!

61′ Espulso Germoni in panchina, che ha protestato con troppa veemenza, chiedendo il fuorigioco di Marras.

65′ Prima contromossa di Caserta: fuori Alfredo Bifulco, dentro Salvatore Elia.

68′ Cerca di reagire la Juve Stabia, dopo il clamoroso uno-due. Colpo di testa alto sopra la traversa di Forte.

70′ I padroni di casa reclamano un tocco di mano in area, ma per il direttore di gara non c’è nulla.

73′ Ammonito Calò, che ha colpito Braken.

74′ L’atmosfera è molto calda in questa fase, tanti falli e qualche protesta di troppo.

74′ Sostituzione nel Livorno: esce Marras, dentro Murilo.

75′ Ci prova Cissé da lontano, ma il tiro è completamente sballato.

76′ Ancora Marsura dalla solita posizione in area, murato.

78′ Nella Juve Stabia fuori Troest, dentro Rossi. 22:44

84′ ROSSO DIRETTO PER PORCINO! Entrata durissima col piede a martello su Canotto. Livorno in 10 uomini per questi 5 più recupero.

86′ Assist Giacomo Calò 21:45

86′ GOL! Juve Stabia- Livorno 2-2! RETE DI CISSE’! Sulla punizione che ha portato all’espulsione di Porcino, cross in mezzo di Calò e stacco di Cissé che anticipa tutti e firma il pareggio!

87′ Altra espulsione! Arriva il secondo giallo per Giacomo Ricci. Ristabilita la parità numerica.

88′ Espulso anche l’allenatore del Livorno Filippini! E’ un finale rovente al Romeo Menti!

89′ Cambio nel Livorno: fuori Awua, dentro Morelli.

90′ Saranno 6 i minuti di recupero.

90’+4′ GOL! Juve Stabia-Livorno 2-3! RETE DI BOBEN! Cross di Luci in mezzo, respinge Allievi, ma la palla vacante è raccolta a centro area da Boben, che è molto lucido e segna! CLAMOROSO ANCORA AVANTI IL LIVORNO A DUE DALLA FINE!

90’+7′ FINISCE QUI! VITTORIA DEL LIVORNO 2-3!

La porta a casa il Livorno, ma è una partita in cui succede di tutto, o meglio, un secondo tempo in cui succede di tutto. Nella prima frazione, infatti, l’unico tiro in porta è il tiro cross di Calò che si insacca alle spalle di Plizzari e porta in vantaggio la Juve Stabia. Per il resto pochissimo gioco e tantissime ammonizioni (6). A inizio ripresa grande pressione del Livorno, che si concretizza nel clamoroso uno-due che ribalta tutto: prima Agazzi con un destro a giro e poi l’imbucata di Marras. La Juve Stabia cerca di reagire e la partita si scalda parecchio. Rosso diretto per Porcino, subito pareggio dei padroni di casa e poi ancora un rosso, per Ricci. Ma non è finita, perché il Boben la decide a due dalla fine e riporta il Livorno a una vittoria che mancava da febbraio. 23:00

I toscani ottengono i tre punti con le unghie e con i denti, grande il merito di essere rimasti attaccati al match fino alla fine. Il Livorno vuole ancora giocarsi la salvezza. La Juve Stabia, dopo essere passata in vantaggio, spreca una grande chance di allontanarsi dalla zona rossa, che ora dista solo 3 lunghezze. 23:03

Nella prossima giornata, il percorso della Juve Stabia riparte da Benevento, quello del Livorno dal match in casa col Venezia. 23:05

Dalla diretta testuale è tutto, alla prossima partita! 23:05

Juve Stabia: Ivan Provedel, Magnus Troest (sostituito), Pasquale Fazio (ammonito), Nicholas Allievi, Giacomo Ricci (espulso), Alfredo Bifulco (sostituito), Bright Addae, Giacomo Calò (ammonito, gol), Simone Calvano (sostituito), Karamoko Cissé (ammonito, gol), Francesco Forte (ammonito). A disposizione: , Fabrizio Melara, Luca Germoni (espulso), Alessandro Mallamo, Francesco Di Mariano, Davide Di Gennaro, Denis Tonucci, Marcel Büchel, Mariano Izco, Salvatore Elia (subentrato), Alessandro Rossi (subentrato), Luigi Canotto (subentrato), Danilo Russo. All: Fabio Caserta

Livorno: Alessandro Plizzari, Matija Boben (gol), Enrico Del Prato, Luka Bogdan, Theophilus Awua (sostituito), Andrea Luci, Gennaro Ruggiero (ammonito sostituito), Moustapha Seck (sostituito), Davide Agazzi (gol), Franco Ferrari (sostituito), Manuel Marras (ammonito, gol sostituito). A : , Mattia Trovato, Enrico Brignola, Davide Marsura (subentrato), Matteo Ricci, Murilo (subentrato), Gabriele Morelli (subentrato), Sven Braken (subentrato), Antonio Porcino (espulso subentrato), Fabio Mazzeo, Alessandro Coppola, Filippo Neri. All: Antonio Filippini

Arbitro: Ivan Robilotta (Italy)

PREPARTITA

Juve Stabia – Livorno è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie B 2019/2020. La partita è in programma il giorno 26 giugno alle ore 18:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.

Attualmente Juve Stabia si trova 14° in classifica con 36 punti (frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte); invece il Livorno si trova 20° in classifica con 18 punti (frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 19 sconfitte). Juve Stabia ha segnato 36 gol e ne ha subiti 46; il Livorno ha segnato 23 gol e ne ha subiti 47. La partita di andata Livorno – Juve Stabia si è giocata il 2 novembre 2019 e si è conclusa 2-1.