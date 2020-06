Droga dall’Europa, piazze di spaccio a Vietri sul Mare e nel salernitano e “amnèsia”: l’intesa criminale

Tra le sostanze stupefacenti movimentate dal sodalizio criminale che gravitava intorno alle due figure di spicco, individuate dalle indagini dei carabinieri in Alfredo Cuozzo detto senza capelli e Sabato Di Lascio soprannominato chiattone, buzzur o mclaren (che erano i nickname), c’era l’amnèsia, cioè cannabis ad elevato principio attivo che si «produce naturalmente ma con particolari tecniche di coltivazione», come hanno spiegato il luogotenente Giuseppe Siani e il maresciallo Giuseppe Vassallo del laboratorio analisi del comando provinciale dei carabinieri. A riportarlo è il quotidiano de Il Mattino.

La coltivazione, infatti, non avviene «nel terreno ma in soluzioni saline. Ed avendo un principio Thc molto alto può produrre gravi stati di alterazione che vanno dall’ansia al panico con effetti allucinogeni fino alla schizofrenia». I principali assuntori della sostanza, che costa poche decine di euro a dose, sono giovanissimi con un’età media tra i 14 e i 15 anni, a dimostrazione di come il fenomeno sia «radicato, endemico e riguardi tutte le classi sociali», ha affermato il colonnello Trombetti che considera «una priorità» mettere in campo tutte le forze per contrastare lo spaccio di droga. Il canale privilegiato di rifornimento della droga, per l’associazione che aveva nei vari indagati «ruoli e competenze ben definite» e che abbracciava piazze di spaccio tra Salerno, Acerno, Vietri sul Mare, Battipaglia e comuni limitrofi fino alla provincia di Avellino, era con l’Albania e l’Olanda. Non a caso tra gli indagati attinti da misura cautelare in carcere ci sono tre albanesi che garantivano l’approvvigionamento degli ingenti quantitativi di droga che servivano al sodalizio acernese con lo scambio reciproco di sostanze stupefacenti ma anche di favori. Di Lascio, ad uno di loro (Luku), aveva anche dato mandato di procedere al recupero di vecchi crediti che lo stesso Luku vantava con personaggi operanti nell’ambito della criminalità avellinese per pregresse forniture.