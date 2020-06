Djuric riparte con gol, ma la Salernitana si ferma: col Pisa solo 1-1 alla prima post Covid

Djuric segna e sembra tutto come era prima, ma dopo quattro mesi non può essere rimasto tutto uguale. Alla prima dopo il lungo stop per il coronavirus la Salernitana pareggia con il Pisa in casa e ferma la striscia rimasta aperta all’Arechi a sei vittorie consecutive. I granata non riescono a essere lucidi per trovare nel secondo tempo il gol vittoria, dopo che Masucci a inizio ripresa aveva trovato l’1-1. Kiyine prende un palo, pochissimo ritmo in campo: inevitabile, dopo tanti giorni senza pallone. La Salernitana riparte da qui, con un pareggio che qualche mesi fa sarebbe stato accolto con disappunto. Oggi, invece, non si poteva certamente chiedere di più.

LA CRONACA. Per la prima post Covid Ventura decide di cambiare modulo e passare al 3-4-3. Vannuccchi fa l’esordio in B e davanti a lui c’è Billong a guidare la difesa con Aya sul centro destra. Le due scelte di Ventura spaventano subigto Vannucchi che va in affanno dopo appena tre minuti: i due centrali sono distratti, Vannucchi è incerto ma allontana il rischio. Poi il vice Micai si esibirà in una bella parata su Gucher a fine primo tempo e in una gestione tranquilla del match. Non poteva fare nulla sul gol.

Il centrocampo a quattro funziona ed è subito preso in mano da Dziczek che fa qualche falletto di troppo ma garantisce regia lucida e piuttosto veloce, considerando che naturalmente i ritmi sono giocoforza più bassi di una partita normale. Akpa recupera e spinge mentre Lombardi è la solita freccia: l’ex Benevento ci mette un po’ a entrare in partita ma quando accelera al 23’ la Salernitana tira in porta. Lo stesso Lombardi viene stoppato da Lisi, poi Djuric stecca e Kiyine non trova la porta. Ma primi accenni di Salernitana che sei minuti dopo concretizza: segna ancora Djuric al rientro dopo il cooling break, ma il merito va condiviso con Dziczek e Lombardi. Il polacco ispira, l’esterno strappa e prende il palo: poi Djuric è al posto giusto al momento giusto e può esultare, toccando quota 10 e ricevendo abbracci e baci dai compagni. Non si potrebbe, ma è il primo gol della Salernitana e i granata lo festeggiano. Prima dell’intervallo la parata di Vannucchi su Gucher e un buon giro palla del cavalluccio. Djuric si muove e fa sponde, Kiyine a volte esagera ma tocca molti palloni. Chi invece non entra mai in partita è Cerci, deludente primo tempo per l’ex di turno che a inizio ripresa verrà sostituito.

Al rientro in campo la Salernitana sembra ordinata, ma un po’ di sfortuna e anche inesperienza di Billong portano subito il Pisa all’1-1: Masucci fa uno due con il centrale granata e dal limite spacca la porta, costringendo Ventura a rifare tutto da capo. Entrano Di Tacchio e Maistro e poi Kiyine prende il palo: al 17’ su punizione il marocchino cerca il cross, nessuno tocca e Gori è salvato dal palo. I granata si risistemano con il 3-4-2-1 con Akpa inedito a destra e Maistro con Kiyine un passo dietro a Djuric. Il pallone continua a girare ma la Salernitana non sfonda più: troppo caldo e poca benzina, difficile spingere sull’acceleratore.

Il brivido più grande in realtà lo corre proprio Vannucchi. A circa dieci minuti dalla fine Masucci pesca Vido, il colpo di testa è impreciso. Ventura finisce gli solt dei cambi inserendo Giannetti e Capezzi: quattro sostituzioni, anche questa è una novità. I sette minuti di recupero sono solamente illusori, alla Salernitana non riesce il colpo da tre punti. Quattro mesi dopo è solo 1-1, un pareggio che frena il cavalluccio che però, al momento, resta in zona playoff.

TABELLINO SALERNITANA-PISA 1-1

SALERNITANA (3-4-3): Vannucchi; Aya, Billong, Jaroszynski; Lombardi (14’ st Di Tacchio), Akpa Akpro, Dziczek (33’ st Capezzi) , Lopez; Cerci (8’ st Maistro), Djuric, Kiyine (33’ st Giannetti). A disp. Russo, Migliorini, Curcio, Karo, Galeotafiore. All. Ventura

PISA (4-3-1-2): Gori; Pisano (23’ st Benedetti), Caracciolo, Varnier, Birindelli (39′ st Belli); Gucher, De Vitis (41′ st Pinato), Lisi; Siega (1’ st Soddimo); Marconi (29’ st Vido), Masucci. A disp. Dekic, Perilli, Pompetti, Minesso, Benedetti, Meroni, Ingrosso, Fabbro. All. D’Angelo

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Scatragli/Saccenti). IV uomo: Federico Dionisi di L’Aquila