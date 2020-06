Distretto Costa d’Amalfi | Webinar “INVITALIA meets Costa d’Amalfi”

Oggi 11 giugno alle ore 11.00, il Distretto Turistico Costa d’Amalfi sarà in onda con un nuovo webinar promosso sotto il cappello del progetto Authentic Amalfi Coast.

La Costa d’Amalfi ed INVITALIA, Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, s’incontreranno per un confronto su misure e incentivi per lo sviluppo economico del territorio.

Il Distretto Turistico Costa d’Amalfi e INVITALIA hanno siglato un accordo di collaborazione per promuovere la creazione di impresa nella Destinazione. Questo appuntamento è l’occasione per presentare un programma che partirà quest’autunno e che metterà al centro nascita e crescita delle imprese, innovazione, start up, imprese culturali e creative impegnate nella valorizzazione degli attrattori culturali, attività orientate all’utilità sociale.

Ospiti speciali Vincenzo Durante | Responsabile Area Occupazione Incentivi e Innovazione INVITALIA e Vittorio Fresa | Responsabile Service Unit Cultura Crea INVITALIA. Introduzione di contesto Andrea Ferraioli jr | Presidente Distretto Turistico Costa d’Amalfi insieme a Alfredo Bruni | Coordinatore dei progetti FactorYmpresa Turismo e SPIN INVITALIA. Nel dibattito ci saranno Andrea Gatto | Partner dello studio Associazione Professionale Gatto – Camera – D’Avino e Marianna Armeniante | Finanza Agevolata a Adlen Consulenti d’Impresa. Modererà Robert Piattelli | Co-founder BTO Educational.

Sintonizzatevi per interagire con gli ospiti.

Distretto Turistico Costa d’Amalfi

Authentic Amalfi Coast