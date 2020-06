Decreto scuola, lavori non stop alla Camera, protesta l’opposizione.

Lavori non stop alla Camera sul decreto scuola. L’Aula della Camera ha infatti deliberato la seduta fiume, cioè senza interruzioni. In favore la maggioranza, e contraria l’opposizione. «Con la seduta fiume voi calpestate l’onore di quest’aula» ha detto Edoardo Ziello. La seduta fiume serve per evitare che il decreto decada, visto che scade domenica e l’opposizione sta facendo ostruzionismo.

Alla “capigruppo” un accordo non è stato trovato tra maggioranza e opposizione, per cui la prima ha chiesto la seduta fiume, contestata dalla seconda. Altro motivo di contrasto sono i tempi di sanificazione dell’aula, ridotti a 40 minuti, rispetto alle tre ore precedentemente adottate. Questa riduzione dei tempi di sanificazione viene contestata anche in Aula, da Simona Bordonali (Lega) e Francesco Lollobrigida (Fdi). La seduta è stata quindi sospesa per 40 minuti per consentire la sanificazione. Alla ripresa dei lavori verrà conclusa l’illustrazione degli ordini del giorno, dopo di che si passerà all’espressione dei pareri da parte del governo e della relazione. Le votazioni inizieranno domattina presumibilmente attorno alle 10.

«Sulla scuola Fratelli d’Italia dimostra che ha sempre avuto le idee chiare – Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti ed Ella Bucalo, rispettivamente vicepresidente della commissione Cultura della Camera e responsabile scuola FdI – Nella lunga maratona notturna sono stati approvati ben 20 su 25 ordini del giorno, ovvero, documenti di indirizzo al governo che riguardano l’applicazione del decreto scuola. Edilizia scolastica, scudo per i dirigenti, iniziative sul prossimo anno, incarichi di supplenze e tanti altri argomenti di fondamentale importanza per la scuola italiana. Questo e’ il frutto di un lavoro realizzato con competente e laboriosa ricerca di quelle che sono le vere problematiche dell’istituzione scuola. Da mesi proponiamo e chiediamo maggiore attenzione sulle nostre iniziative: il ministro Azzolina non ha mai manifestato la benche’ minima apertura».

Fonte Il Mattino