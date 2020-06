Decreto Rilancio. Definite le modalità per la richiesta del contributo a fondo perduto per le imprese

Pubblicate le modalità per la richiesta del contributo a fondo perduto, per le imprese danneggiate

dall’emergenza COVID-19, previsto dall’art. 25 del DECRETO RILANCIO.

A chi spetta

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

Condizioni di ammissibilità

1. Conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di

euro.

2. Ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per le imprese che hanno iniziato l’attività dopo il 1° Gennaio 2019, il secondo requisito non è richiesto.

Ammontare del contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

1. 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro

2. 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro

3. 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tempistiche

Le istanze devono essere presentate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non

oltre il giorno 13 agosto 2020.