De Luca contro Salvini per la festa per il Napoli dal “Somaro” al “Razzista”

Campania – De Luca a spron battuto ribatte alle polemiche scoppiate per la festa della vittoria del Napoli nella finale di Coppa Italia ed alle parole di Matteo Salvini.

In un quarto d’ora circa è esplicito nel suo parlare, senza peli sulla lingua, ma dapprima lo definisce: “Sciacallo, cafone e tre volte somaro”. E poi passa a dire: “Dobbiamo perdere qualche minuto per dedicare qualche nostro pensiero ad un somaro politico che ha ripreso a ragliare. Mi riferisco ad alcuni commenti fatti dopo la festa dei tifosi del Napoli, commenti che hanno portato alla luce una propensione sotterranea allo sciacallaggio, perfino al razzismo nei confronti di Napoli, la Campania e del Sud che sembra difficile da estirpare”.

Durante tutta la sua esplicita esposizione, il governatore Vincenzo De Luca, non nomina il leader della Lega, ma si capisce che le parole che sta dicendo sono rivolte a lui, e poi si riferisce a quello che è accaduto il 2 giugno, nel giorno della Festa della Repubblica: “Il 2 giugno in violazione di tutte le norme anti assembramento con la vispa Teresa”.

Quello che è successo nella serata partenopea del 17 giugno, poteva accadere “in qualsiasi parte d’Italia e del mondo: i tifosi del Napoli hanno fatto una manifestazione di gioia per la vittoria della Coppa Italia, un episodio che sarebbe successo nella stessa maniera in tutta Italia e in tutto il mondo. Voglio ricordare che in altre città del Paese, penso a Torino, in occasione di una partita della Juventus in Champions, ci sono stati morti e feriti in piazza. A Milano, se avesse vinto l’Inter, avremmo avuto l’ira di Dio”.

L’affondo poi agli assembramenti ed alla movida di alcune regioni nordiste: “Senza nessuna vittoria abbiamo registrato, lo hanno denunciato le autorità milanesi, assembramenti ai Navigli e fenomeni di movida scapigliata. Nel Veneto, a Vicenza, mi sono arrivate immagini della movida per la quale nessuno ha chiesto al governatore del Veneto cosa pensasse e cosa facesse”.

Ricorda che dalla Campania non sono partite parole contro le Regioni del Nord: “Siamo di fronte davvero ad atti di volgare sciacallaggio. Se noi Campania, regione che ha dato una prova straordinaria di rigore e capacità organizzativa, avessimo adottato lo stesso criterio di strumentalità, avremmo dovuto dire parole di fuoco nei confronti di altre realtà del Nord, di altri sistemi sanitari nei quali si sono registrati morti a migliaia”.

Passa così a snocciolare i numeri: “La Campania ha avuto come casi totali 4.615 casi di Covid. La regione che ha retto meglio al Nord, cioè il Veneto, ha avuto il quadruplo di contagi. La Lombardia ha avuto 20 volte più contagi rispetto alla Campania. Per quanto riguarda le persone decedute, sempre il Veneto ha avuto 5 volte più deceduti rispetto alla Campania, la Lombardia 40 volte in più, Emilia e Piemonte si collocano a metà strada. Se fossimo stati sciacalli, sulla base di questi dati avremmo scatenato una campagna di aggressione mediatica nei confronti di altre realtà del Paese. Ma noi, diversamente dal Neanderthal, siamo persone civili e ribadiamo la nostra solidarietà ai nostri concittadini di altre parti d’Italia che hanno sofferto, che hanno affrontato tragedie inimmaginabili, guardando con spirito di coesione nazionale alle vicende dell’epidemia, ricordando però a qualcuno che ha la memoria corta e la faccia come il fondoschiena, peraltro usurato, che la Campania è stata la regione più rigorosa nel chiudere tutto quando c’erano le prime avvisaglie. Abbiamo avuto il coraggio di chiudere tutto 15 giorni prima rispetto alle decisioni prese dal governo nazionale o da altre regioni. Mentre noi chiudevamo tutto, in altre parti d’Italia si continuava a ballare e a bere”. Dopo il suo esplicito esporre contro Salvini, fa i complimenti alla squadra del Napoli ed a mister Gattuso: “Rinnovo i miei complimenti agli azzurri, devono dire sinceramente che la Juve è apparsa una squadra imbarazzante e non so come farà ad affrontare al Champions League. I miei complimenti a Gattuso per aver dato la dimostrazione relativa alla bellezza del catenaccio (…) mettere in difesa non 11, 15, 20 eppure i racchettapalle”.

E non solo fa i complimenti agli azzurri ma anche alle tre squadre di serie B: Benevento, Salernitana e Juve Stabia.

“Invece di insultare me o di mancare di rispetto perfino ai morti per virus, il signor De Luca riapra i troppi ospedali che ha chiuso in questi anni, i cittadini lo pagano per questo”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, ad Affaritaliani.it, replicando all’attacco arrivato dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca, dopo i festeggiamenti in strada a Napoli per la vittoria in finale di Coppa Italia della squadra partenopea contro la Juventus.

Matteo Salvini

@matteosalvinimi

Invece di insultare, invece di mancare di rispetto perfino ai morti per il virus, il signor #DeLuca riapra i troppi ospedali che ha chiuso in questi anni e tolga un po’ di rifiuti dalle strade di Napoli e della Campania, i cittadini lo pagano per questo.

4:41 PM · 19 giu 2020·Twitter for iPhone

169 Retweet 722 Mi piace

“L’unico razzismo che emerge – ha aggiunto Salvini – è quello del signor De Luca nei confronti dei suoi cittadini, che a decine di migliaia ogni anno sono costretti ad andare a farsi curare e operare in ospedali di altre Regioni (14.000 solo in Lombardia nel 2019), pagando di tasca propria l’incapacità di chi governa. P.S. Da milanista che non vince da anni sono felice per la vittoria del Napoli, per i suoi tifosi e soprattutto per Rino Gattuso!”.