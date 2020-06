DE LAURENTIIS PRONTO AI COLPI DI SCENA PER RINFORZARE IL CALCIO NAPOLI

RINNOVI CONTRATTI AZZURRI DE LAURENTIIS CI SORPRENDERA’

Il relax di Capri la migliore medicina per riflettere e poi impostare nuove strategie gestionali per una squadra di calcio come il Napoli. Il presidente nell’isola ha potuto meditare su quali calciatori confermare o tentare con proposte alternative nuovi colpi di mercato o riconquistare fiducia e il consenso di un calciatore come Callejon.

De Laurentiis si è goduto la bellezza di Capri, presto incontrerà la squadra e parlerà personalmente con Callejon. Il presidente vuole risolvere la questione rinnovo, in un senso o nell’altro. Lo spagnolo è orientato a partire, piace al Siviglia e al Valencia, ma il patron del Napoli farà un ultimo tentativo e non è da escludere un colpo di scena come accaduto con Mertens, prossimo alla firma (come Zielinski). Il dolce epilogo è molto difficile: Callejon sembra ormai orientato a salutare a fine stagione. Ma nel calcio, come nella vita, nulla è impossibile.