Dalla Costa d’ Amalfi a Roma in bicicletta per abbracciare la fidanzata dopo il Covid, l’impresa che riscalda il cuore di Giovanni De Rosa “L’Amore è il motore del mondo”

“L’AMORE È IL MOTORE DEL MONDO” – DIARIO DI VIAGGIO/5

La notte in tenda mi ha regalato un risveglio magico con il sole che timido filtrava tra le nuvole. Magiche sensazioni. Il tempo di rimettere tutto a posto (tranne le gambe oggi veramente indolenzite) e via. Si riparte. Ero stanco. Lo sapevo già dalle prime pedalate ma l’idea che mancavano solo 74 km tra me e Rosie mi dava una carica inimmaginabile. Così dopo colazione e visita rapida di Fiuggi, mi butto a capofitto per la ciclabile fino a Paliano. Che spettacolo ragazzi. Segue tutta la tratta di una vecchia ferrovia dismessa. Piove abbastanza ma tanto si è capito che un po’ di acqua addosso dovevo beccarla tutti i santi giorni di sto giugno anomalo. Ma non importa. Ridevo da solo e parlavo a me stesso. Così come ho fatto per tutti e 5 questi giorni di pedalate. Sono stato il mio migliore amico, un confidente, una persona che ho anche stimato per l’entusiasmo mai vano. Anche quando le strade infinite del Vivaro sembravano crearmi allucinazioni. Gli ultimi 30 km sono stati tutti così. Durissimi perché ormai ero alla fine e tutto me lo faceva intendere. Ma che gioia quando dietro quella stradina ho visto la ragione del mio viaggio, la mia Rosie. Prima di quella curva ho pensato che con questa avventura stessi facendo a lei un grande regalo ma in fin dei conti penso che il regalo l’ho fatto anche a me stesso. Viva i sognatori