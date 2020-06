Dal Vomero alla Costa di Sorrento, il pizzaiolo Vincenzo Capuano sceglie Marina del Cantone

Massa Lubrense, Penisola Sorrentina. Pensava di sfuggire all’occhio vigile della nostra redazione social, Vincenzo Capuano, il noto pizzaiolo dell’omonimo locale nel centro di Napoli.

Il Campione mondiale di Pizza Napoletana, sia in Italia che in America, ha scelto la costa di Sorrento per un po’ di relax con la sua dolce metà. In particolare Vincenzo si trovava a Recommone, una piccola spiaggia situata in un’insenatura tra la Marina del Cantone e il fiordo di Crapolla.