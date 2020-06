DAL PRESENTE AL PASSATO Sulle orme della storia “ La Grotta dei Briganti “

Dal Passato al Presente Sulle orme della storia “ La Grotta dei Briganti “ Di Annamaria Farricelli

L ‘ Ass. Archeoclubstabiae, ad appena un anno dalla sua fondazione, è stata

promotrice di importanti iniziative archeologiche, storiche e culturali dagli

ambiziosi obiettivi , finalizzati alla rinascita di Castellammare di Stabia.

Nonostante il lockdown, ecco che il 6 Giugno c.a., l’ Ass. ha percorso “ Le

orme dei Briganti “ attraverso il Vallone Scurorillo, inoltrandosi nel cuore di

Monte Faito, partendo dalla Basilica di Pozzano. Seguendo un sentiero di non

facile accesso, il team dell’ Archeoclubstabiae ha rivissuto la storia degli

intrepidi Briganti dell’ “ 800 “ e dei valorosi Partigiani della 2nda guerra

mondiale. La “ Vena dei Briganti “ ( cosiddetta) nasce in epoca del

brigantaggio, quando i fuorilegge dei Monti Lattari erano soliti nascondersi nei

pressi di una parete verticale di roccia calcarea ( detta ”Vena”), ben celata

dalla fitta vegetazione e ricca di antri e piccole cavità munite di muri a secco

che fungevano da vere e proprie case per i fuggiaschi sia dell ‘ ‘800 ‘ che dei

Partigiani del fascismo. Ora tutto è in totale stato di decadenza, ridotto a

ruderi rimaneggiati che andrebbero restaurati e valorizzati. Questa è stata la

prima escursione naturalistica dell’ Archeoclubstabiae dopo tante iniziate di

porte aperte a musei, scavi, chiese….NOI SIAMO PICCOLI…..MA CRESCEREMO…

ha detto il Presidente “ Massimo Santaniello “, ripercorrendo le tante iniziative attuate dall’ Ass. in un solo anno. Ci sono tutti i presupposti per puntare in alto, assieme , anche, al gemellaggio con l’ Archeoclub Italia, ora allargato alla Francia che hanno promosso le 3 giornate europee dell’ archeologia per il 19- 20-21 Giugno p.v. Non resta che complimentarci con il Presidente Santaniello e l’ Ass Archeoclubstabiae per il tanto impegno profuso ed augurare tanta “ Rinascita alla nostra Castellammare di Stabia.