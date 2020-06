Dal 15 giugno su Facebook parte “Visioni Future”. Come cambierà il mondo dopo il Covid-19?

Parte domani lunedì 15 alle 19.00, “Visioni Future”, una serie di videointerviste sulla pagina https://www.facebook.com/metaforacomunicazione/. La forma racconto è alla base del concept progettuale di METAFORA. Uno sguardo sul mondo contemporaneo, sui processi di comunicazione e sulle evoluzioni culturali, tecnologiche, sociali del nostro tempo. Il cambiamento è sempre più veloce, nei rapporti tra le persone, sul piano relazionale, nell’ambito del lavoro e della trasmissione dei saperi.

Oggi si parla di lifelong learning, di connessione globale. Come evolverà la società del post-Covid? L’arrivo del virus ha reso ancora più palesi le contraddizioni di un’umanità in continuo movimento, ma sempre sull’orlo del baratro, in contrasto con l’ambiente e i diritti umani. Artisti, comunicatori, docenti, sportivi, professionisti, operatori del turismo e della cultura, imprenditori. Attraverso una serie di videointerviste gli intervistatori proveranno a scoprire cosa sta succedendo e cosa accadrà, quali percorsi intraprendere per ripartire dalle “macerie”.

Tra i primi a intervenire, il docente Luca Scalzullo che insieme al suo istituto scolastico ha avviato una collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea; Piero Armenti, il blogger salernitano che da New York proverà a raccontare l’America di oggi; lo psichiatra Walter Di Munzio che parlerà di salute mentale e di comunità; il regista vincitore del Nastro d’Argento Andrea D’Ambrosio con cui si discuterà del cinema e del suo futuro.

Il 2020 verrà ricordato come un anno epocale. È già Storia. Ha mostrato all’umanità il suo volto e sta a noi far parlare l’immagine riflessa nello specchio. METAFORA vuole immergersi in quel riflesso, passare oltre il confine e scoprire le motivazioni, i meccanismi e gli stratagemmi che hanno portato l’umano sentire alla rottura. Come ristabilire un’armonia con il mondo e la realtà? Quali strumenti utilizzare per stare al passo? Una testimonianza una volta a settimana, che crea i presupposti per la condivisione di nuove idee e conoscenze. Per questo METAFORA darà voce a personaggi in grado di offrire un punto di vista serio e lungimirante in diversi settori dello scibile umano.

