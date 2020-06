Da “Uomini e Donne” alle acque della Costiera Amalfitana: relax per Giordano Mazzocchi – FOTO

Relax in Costiera Amalfitana per Giordano Mazzocchi. Quest’ultimo ha pubblicato alcune foto sul proprio profilo ufficiale Instagram mentre si rilassa nelle acque uniche della Divina.

Mazzocchi è un istruttore di sci, noto al pubblico per aver partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne 2017 2018. Durante la trasmissione ha instaurato un rapporto affettivo con Nilufar Addati con la quale ha avuto una relazione finita a inizi 2019 e poi ricominciata. Attualmente non è chiaro se la coppia stia ancora insieme o meno. Originario di Avezzano, è cresciuto con i genitori e con un fratello al quale è molto legato, Agostino.

Ha studiato all’ Istituto Tecnico Commerciale e dopo il diploma è diventato maestro di sci. Attualmente insegna questa disciplina ad Ovindoli.