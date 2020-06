Da Solopaca arriva il gelato al gusto “Ascierto”

In un bar della provincia di Benevento arriva il gelato dedicato al professore Paolo Ascierto. “Da oggi potrete trovare il gusto Ascierto. Un gusto che più che un gelato, vuole essere una dedica ed un riconoscimento per il nostro concittadino, impegnato costantemente nella lotta contro il Covid-19”, afferma il proprietario. L’idea arriva direttamente dal Sannio, dove un bar di Solopaca ha deciso di inserire tra le scelte dei gusti dei gelati, “il gusto Ascierto”. Marshmallow con amarene sotto spirito e cioccolato fondente. Il bar della cittadina sannita, ha scelto questi ingredienti per rendere omaggio all’oncologo e ricercatore dell’Istituto Pascale, nato proprio a Solopaca.