Da Ravello ad Amalfi e il Fiordo, Stash dei The Kolors si gode la Diva Costa in dolce compagnia

Stash dei The Kolors torna di nuovo in Costiera, dal Fiordo di Furore a Ravello, passando per il ristorante Lido Azzurro di Amalfi ed il tour romantico in barca. Stash, il frontman del gruppo musicale The Kolors, formatosi a Napoli nel 2010 e vincitore della quattordicesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi, è tornato in Costiera Amalfitana, per trascorrere qualche giorno di vacanza. Ieri sera, infatti, il cantante è stato fotografato ad Amalfi, in piazza Duomo, insieme a Nicola Acampora, editore di Divina Fm, la radio della Costiera Amalfitana a partire dal 1977.

Molte le storie su Instagram che riguardano la Costa d’Amalfi e che lo ritraggono in compagnia della fidanzata, Giulia Belmonte, in attesa del loro primo figlio.

Dopo la sua ultima visita dello scorso febbraio, dunque, Stash ha deciso di tornare nuovamente in Costiera per trascorrere qualche giorno di relax.