Positano ( Salerno ) Da Positano in bici a San Giovanni Rotondo per rendere onore a Padre Pio e pregare per noi “Domani mattina all alba si parte per San Giovanni Rotondo in bici.A rendere onore a Padre Pio.Sono in tutto 240 Kilometri andata e 240 Kilometri ritorno.Saranno due giorni di fuoco 🔥,ma ne vale la pena.”. Così Giovanni Fusco col team Divina Costiera di Amalfi – Tante le richieste di preghiere dalla perla della Costiera amalfitana, agli amici, ma anche per tutto il paese, uscito indenne dal coronavirus covid-19, per i nostri malati e noi di Positanonews. Grazie ragazzi