Da Positano il team Divina Costiera è arrivato a San Giovanni Rotondo, un pensiero per Alex Zanardi. Il team Divina Costiera, armato di biciclette, è partito ieri da Positano, la perla della Costiera Amalfitana, per arrivare oggi a San Giovanni Rotondo. Pedalando, sono giunti sul posto in tempo reale da circa un’ora, con Positanonews che li sta seguendo con attenzione.

Una preghiera è rivolta ad Alex Zanardi, il campione da otto giorni è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del policlinico universitario Santa Maria alle Scotte di Siena. L’ex pilota, in coma farmacologico, a seguito dell’incidente è in coma farmacologico, in condizioni stabili, ma considerate ancora gravi. Intanto i medici stanno decidendo se sospendere il coma farmacologico e risvegliarlo. Anche noi, come l’Italia ed il mondo tutto, auguriamo ad un grande campione come lui, non solo nello sport, una pronta ripresa.