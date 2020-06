Da Positano il messaggio virale di Cecchi Paone per il Global Pride 2020

Parte anche da Positano un messaggio per il Global Pride 2020, una ricorrenza importante per i diritti, che celebra l’amore, la diversità e l’inclusione. E’ stato il giornalista e divulgatore Alessandro Cecchi Paone, noto volto della televisione legato alla Perla della Costiera Amalfitana, civilmente attivo per i diritti della Comunità LGBT, a dare il proprio apporto a diffondere il significato di tali manifestazioni

“E’ un mese in cui le piazze si riempiono di persone che chiedono rispetto, dignità e diritti per tutte le opzioni affettive, sessuali, sentimentali e familiari”, scrive Cecchi Paone, riferendosi al Pride Month, che ricorda i moti di Stonewall, avvenuti esattamente 51 anni fa a Greenwich Village, nel distretto di Manhattan a New York: qui avvennero violenti scontri tra omossessuali e poliziotti, dopo che questi fecero irruzione nel Stonewall Inn, un bar frequentato da gay.

Cecchi Paone poi ha partecipato ad una conversazione amichevole con il giornalista di food israeliano Gil Hovav, per affrontare in maniera informale svariati temi come l’amore, il cibo, le forze armate, i diritti civili e la realtà LGBT in Israele e in Italia (video sopra), in un’iniziativa promossa dall’Ambasciata di Israele a Roma, proprio in occasione del Pride Month 2020.

Le manifestazioni vedono una partecipazione ridotta nelle piazze, a causa del Covid, ma le principali capitali europee come Berlino, Madrid e Londra, non hanno rinunciato a colorarsi di arcobaleno. In Italia le manifestazioni si sono svolte nelle ristrettezze imposte del distanziamento sociale, ma a Napoli c’è stato un flashmob in piazza del Plebiscito con la partecipazione dell’artista M’Barka Ben Taleb con una dedica a Sarah Hijazi, l’attivista Lgbt di origini egiziane, che si è tolta la vita lo scorso 14 giugno.

A Milano il sindaco Giuseppe Sala, in occasione del Global Pride 2020 ha deciso di illuminare Palazzo Marino con la bandiera lgbt per il gay pride. A Sassari è simbolico il corteo svolto oggi per il primo Sardegna Pride senza sfilata. La giornata dei diritti della comunità Lgbt nell’isola è stata celebrata con una diretta Facebook. L’iniziativa di Sassari consiste in un piccolo corteo di motociclette, un camper e un’ape car con a bordo una delegazione del Mos e altre associazioni del coordinamento Sardegna Pride.

Tiziano Ferro, insieme a Vladimir Luxuria, rappresentano l’Italia durante le esibizioni del Global Pride, pride mondiale della durata di 26 ore che coinvolge i Pride di tutto il Mondo. La partecipazione di Tiziano Ferro avviene per il Lazio Pride, mentre Luxuria per il Molise Pride. In Abruzzo invece ci sono state delle polemiche, per la mancata concessione degli spazi della Nave di Cascella.

“Anche se quest’anno ci mancheranno i veri e propri pride, stiamo con la comunità Lgbtq+ in Europa e nel mondo. Siamo un’unione di uguali”. Così la Commissione europea in un tweet. Le restrizioni da coronavirus hanno reso impossibile lo svolgimento delle parate dei pride, ma l’evento viene comunque festeggiato nel mondo. “La libertà delle persone di essere chi sono e di amare chi vogliono” è l’espressione di “una vera democrazia in Europa e in tutto il mondo. Oggi con il #globalpride celebriamo l’amore, la diversità e l’inclusione, perché siamo liberi, siamo orgogliosi e lo sappiamo” aggiunge il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans.