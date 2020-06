Da lunedì 15 giugno riaprono i teatri

In vista della ripresa delle attività teatrali di lunedì 15 giugno l’Unità di Crisi della Regione Campania delinea nel DPGR n. 51/2020 le indicazioni di tutte le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché le semplici regole per l’utenza per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza sia degli artisti che degli spettatori.

Vediamo come, il teatro più importante del territorio regionale, il Teatro di San Carlo di Napoli, si è organizzato per la propria riapertura.

Lunedì 15 giugno tutti i dipendenti del teatro verranno sottoposti a Test rapido sierologico. Il reintegro in servizio sarà consentito solo ai lavoratori con negatività del test effettuato.

Da martedì inizieranno le prove a sezione degli spettacoli in maniera scaglionata. Gli spettacoli si eseguiranno rigorosamente all’aperto nella maestosa Piazza Plebiscito. Si inizierà il 23 e il 26 luglio con la Tosca di Puccini, il 28 e il 31 luglio sarà la volta dell’Aida di Verdi e il 30 della Nona di Beethoven. Le opere si eseguiranno non nella consueta forma scenica ma rigorosamente in forma da concerto, vale a dire senza alcuna movimentazioni da parte degli artisti.

L’entrata e l’uscita dal palco dei musicisti avverrà indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l’esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall’accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l’ordine inverso).

I Professori d’orchestra manterranno la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d’orchestra, la distanza minima con la prima fila dell’orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

Per gli ottoni, ogni postazione sarà provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.

I componenti del coro manterranno una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

Si eviterà l’uso di spogliatoi promiscui privilegiando l’arrivo in teatro degli orchestrali già in abito da esecuzione.

Per il pubblico invece la situazione è la seguente. Gli spettacoli saranno svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.