Da Leonardo Corredor a Valentina Cabassi, artisti e modelli che scelgono Positano

Positano, Costiera amalfitana. Non stiamo nemmeno a contare quanti modelli scelgono la città verticale sia per lavoro che per relax. Il noto albergo Villa Tre Ville di Positano, infatti, proprio alcuni giorni fa ha ospitato Leonardo Corredor, fotografo, professionista e art director che ha lavorato con marchi come Grindr e Nylon. Conosciuto per le sue sensuali foto in bianco e nero, ha guadagnato più di 100.000 follower su Instagram condividendo le sue foto. E’ stato anche nominato miglior modello venezuelano nel 2007 prima di iniziare la sua carriera fotografica.

Anche la bellissima Valentina Cabassi ha scelto Positano, probabilmente per relax. La modella Instagram condivide di tutto, dall’alta moda agli scatti di modellazione del costume da bagno con più di 100 mila follower sul suo account omonimo. È anche conosciuta da molti per la sua associazione con celebrità dei social media come King Bach.