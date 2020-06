Da Claudio d’Esposito (Wwf ) solidarietà e vicinanza all’amico  Franco Cuomo (VAS)

Sconcerto e totale disapprovazione sono tuttora le reazioni che si registrano a Vico Equense ed in tutta la penisola sorrentina a seguito della vile intimidazione nel confronti del Prof. Franco Cuomo, rappresentate locale dei VAS (Verdi,Ambiente e Società). Immediato il sostegno e la partecipazione del mondo ambientalista e di quella parte di cittadinanza onesta e perbene che tuttora vede nel rispetto delle regole la strada maestra da seguire. Di seguito riportiamo il messaggio di solidarietà di un altro valoroso prode, Claudio d’Esposito presidente del Wwf Terre del Tirreno, che insieme al Prof. Cuomo, con la loro audacia, rappresentano gli ultimi baluardi contro un sistema ormai da anni ben strutturato lungo tutto il territorio. Dove con l’avallo di una politica compiacente,se non coinvolta, trova nell’ignoranza un terreno fertile dove operare e nel ricatto, nell’arroganza e la prepotenza, le armi ben affilate per contrastare qualsiasi tentativo di chi con coraggio tenta di opporsi a tale assurda situazione. Senza rendersi conto che ,nel nome del dio denaro, si continuano paradossalmente a minare le basi di quell’inestimabile patrimonio rappresentato dal nostro prezioso territorio. (s.c.)

“Esprimo a nome mio personale e dell’associazione WWF Terre del Tirreno che rappresento la piena vicinanza all’amico Franco Cuomo col quale condividiamo da sempre tante difficili battaglie per la tutela del paesaggio, della natura e del bello che, nonostante tutto, ancora sopravvive in questa nostra martoriata penisola sorrentina. Il messaggio allusivo e intimidatorio, recapitato al rappresentante dei VAS di Vico Equense, è frutto di un’atavica e radicata ignoranza che, partendo da un viscido e abusato clientelismo che rende tanti cittadini ricattati e ricattabili, sfocia in forme arroganti di abuso e sopruso non più tollerabili in un paese che si vuol definire civile.

La voce forte e critica di Franco, unita alle denunce protocollate agli organi preposti, di sicuro ha scosso il quieto vivere di qualcuno, che nel non rispetto delle regole e nella connivenza col potere colluso ha da sempre trovato la sua forza!

Franco Cuomo è un uomo sensibile e colto, “l’ultimo dei Moicani” in un territorio come quello di Vico Equense, dove dissentire dal “potere” è (e resta) il massimo della trasgressione che ben pochi, ahimè, hanno la libertà e il coraggio di concedersi.

Il messaggio recapitato al professore è un atto grave e significativo! Franco Cuomo con le sue veementi arringhe, e i tanti post nel suo blog “cronache da agharta” a tutela dell’ambiente, non le manda certo a dire. I vigliacchi parrebbe invece sì! Sarà compito delle forze dell’ordine far luce sull’accaduto. Compito dei cittadini e dei vicani è quello di porre maggiore attenzione a come viene gestita la cosa pubblica, e di non assuefarsi o sottomettersi alla distruzione della natura, della storia e dei loro luoghi, messa in essere da sciacalli di mestiere e da faccendieri e imprenditori senza scrupoli. La posta in gioco è il diritto alla salute e alla qualità della vita di ogni individuo.

Caro Franco, passata la paura, non resta che andare avanti… è la nostra indole e la stessa morale che ce lo impone. Siamo con te!!!

Claudio d’Esposito – Presidente WWF Terre del Tirreno” – 22 giugno 2020